Ogrē sākusies gājēju tuneļa būvniecība

Ogrē šonedēļ sākts būvēt gājēju tuneli zem sliežu ceļiem, kas savienos Skolas ielu un Mālkalnes prospektu, informē AS "Latvijas dzelzceļš".

Gājēju tuneļa izbūve nodrošinās Ogres iedzīvotājiem un viesiem drošu dzelzceļa šķērsojumu, ņemot vērā intensīvo kravas un pasažieru vilcienu satiksmi cauri pilsētai un lielo sliežu ceļu skaitu.

Pirmajā etapā blakus būvobjektam tiks izbūvēta pagaidu gājēju pāreja un pēc tam likvidēta esošā pāreja. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gada beigām, un to veiks pilnsabiedrība BMGS-Viadukts.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu sliežu šķērsošanu tuneļa būvniecības darbu laikā, darbu veicējs izveidos pagaidu gājēju pāreju aptuveni 15 metru attālumā Rīgas virzienā no esošās gājēju pārejas. Tās platums būs divi metri, kā arī tiks uzstādītas drošības barjeras jeb labirints un brīdinājuma zīmes par drošu dzelzceļa šķērsošanu. Būvniecības darbu laikā netiks ietekmēta autotransporta kustība. Tāpat būvuzņēmums izvietos informatīvos plakātus par kustības izmaiņām, kas atradīsies Mālkalnes prospektā un Skolas ielā.

Saskaņā ar projektu gājēju tunelis atradīsies zem sliežu ceļiem un tam būs divas ieejas, kas būs aprīkotas ar liftiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kā arī ģimenēm ar ratiņiem. Būvniecības darbi tiks sadalīti divos etapos: pirmais posms būs no Mālkalnes prospekta puses, savukārt otrais posms būs no Skolas ielas puses. Tuneļa izbūvē paredzēts izmantot monolīta dzelzsbetonu, mākslīgā akmens plāksnes, savukārt ieejas kāpnes tiks veidotas no masīva granītakmens. Tuneļa abos galos esošo liftu sienas būs no caurspīdīga stiklojuma, bet durvīm paredzēta automātiska atvēršanās un aizvēršanās sistēma.

