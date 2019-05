Mūžībā devies Ogres Goda pilsonis Raimonds Javoišs

Raimonda Javoiša (02.08.1942. – 26.05.2019.) mūžs ar Ogri saistīts kopš 1947. gada, kad divus bez vecākiem palikušus bāreņus – Raimondu un viņa mazāko brāli – savā ģimenē pieņēma Anna un Eduards Bergmansoni.

1960. gadā Raimonds pabeidza Ogres vidusskolu, pēc tam vēlējās studēt Rīgas Politehniskajā institūtā, bet netika uzņemts, jo vidusskolas laikā nebija iestājies komjaunatnē.

Pirmais darba gads aizritēja Ogres vidusskolā, kur viņš strādāja par fizikas un ķīmijas laborantu, vienlaikus iestājās Elektromehāniskā tehnikuma vakara nodaļā. Gadu pēc studijām Raimonds uzsāka darbu televīzijas ateljē Ogres iecirknī kā televizoru remontu meistars, no 1972. gada desmit gadi aizritējuši, vadot šo iecirkni.

1982. gadā R. Javoišu ievēlēja par Ogres pilsētas padomes deputātu, izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieku.

Latvijai atgūstot neatkarību, R. Javoiša darba gaitas uz neilgu laiku aizveda uz Ogres rajona padomi, kur, strādājot sociālās palīdzības jomā, nozīmīgs ir viņa ieguldījums pamatu izveidei sociālās aprūpes sistēmas attīstībai pilsētā un rajonā.

Pēc darba Ogres rajona padomē R. Javoišs atkal atgriezās pilsētas pašvaldībā – domes priekšsēdētāja vietnieka amatā.

Strādājot pašvaldībā, R.Javoišs ilgus gadus darbojās Dzīvokļu privatizācijas, Iepirkumu un Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā, vadīja Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteju.

Startējot vēlēšanās pilsētas domē, vēlāk – Ogres novada domē, R. Javoišs vienmēr bija populārākais starp deputātu kandidātiem – vēlētāji savu cieņu un atbalstu apliecināja, velēšanu zīmēs pie viņa uzvārda izdarot atzīmi “+”.

Pēdējās Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanās, kurās R. Javoišs piedalījās, notika 2013. gada 1. jūnijā, kurās viņš, balotējoties no partijas “Ogres novadam”, ieguva vislielāko balsu skaitu.

Pelnītā atpūtā R. Javoišs devās 2017. gada augustā.

Aktīvs, darbīgs, atsaucīgs, saprotošs, izpalīdzīgs – tā var raksturot Ogres pilsētas un novada patriotu R. Javoišu, kuram par nesavtīgu un ilggadēju darbu pašvaldībā un ieguldījumu sociālās aprūpes jomā 2004. gadā piešķirts Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Ogres Goda pilsoņa tituls. “Man šis apbalvojums ir liels gods un esmu par to pateicīgs. Izvirzot mani šim apbalvojumam, kolēģi ir novērtējuši to, ko esmu paveicis ogrēniešu labā, bet to es nebūtu paveicis bez deputātu, iestāžu vadītāju, kolēģu atbalsta, un saku viņiem visiem lielu paldies, no viņiem visiem daudz ko esmu mācījies. Ogres Goda pilsoņa nozīmīti nesāju ikdienā, turu to goda vietā, jo ar to tiešām lepojos,” tā saņemto apbalvojumu novērtēja R. Javoišs.

“Ogre ir visa mana dzīve. Mans darbs, mana mīlestība, prieki un bēdas. Ļoti gribu, lai Ogre ik dienas top skaistāka, bagātāka, bet cilvēki – laimīgāki. Kā jauns koks ieaug zemē, tā es esmu ieaudzis Ogrē. Man te patīk, viss tik tuvs un pazīstams. Nevaru iedomāties, ka man vajadzētu dzīvot citur. Vienlaikus ar Ogri esmu audzis un mācījies pats,” vēl pavisam nesen kādā sarunā sacīja R. Javoišs.

Nu Ogre būs Raimonda Javoiša mūža mājas. Ogres kapu smiltājā viņu guldīs rīt, 30. maijā, izvadīšana no Ogres kapu kapličas plkst. 14.00.

Ogres novada pašvaldības dome un bijušie kolēģi pašvaldībā izsaka visdziļāko līdzjūtību Raimonda Javoiša tuviniekiem, no viņa uz mūžu atvadoties.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43978