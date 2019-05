AS "Sadales tīkls" paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti 6 000 klientu Ogrē

Lai klientiem nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS "Sadales tīkls" turpina atjaunot Ogres novada un pilsētas elektrotīklu. Šogad kopumā novada un pilsētas teritorijā AS "Sadales tīkls" plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrotīklu 25 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 46 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 17 transformatoru apakšstacijas.

Elektrotīkla pārbūve noritēs gan novada, gan pilsētas teritorijā. Ogrē apjomīga elektrotīkla pārbūve tiek veikta Akmeņu ielas rajonā. Elektrotīkla rekonstrukcija norit un vēl tiks veikta Dambja, Kaijas, Krastmalas, Jura Alunāna, Mičurina, Akmeņu ielā - no Ķeguma līdz Vidzemes ielai - Aizkraukles un 1.maija ielas apkaimē.

Kopumā šajā teritorijā paredzēts rekonstruēt zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas un pārbūvēt tās par kabeļu līnijām 8,6 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 181 klientam. Elektrolīnijas šķērso apdzīvotu teritoriju un pēc to pārbūves vienlaicīgi paaugstināsies arī sabiedrības drošība.

Saules un Vidus prospektā šogad paredzēts rekonstruēt 20kV vidējā sprieguma elektrolīniju. Rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts demontēt 1964. gadā izbūvēto vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju, kas šķērso dzelzceļu, un pārbūvēt to par kabeļu līniju 1 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums paaugstināsies 743 klientiem, kuru elektroapgādi nodrošina šī elektrolīnija. Vidējā sprieguma elektrotīklu paredzēts rekonstruēt arī Doles, Baldones, Andreja Upīša ielā un Jaunogres prospektā. Šajās ielās AS "Sadales tīkls" pārbūvēs 1963. gadā izbūvēto vidējā sprieguma elektrolīniju, kas nodrošina vairāk nekā 4 500 klientu elektroapgādi Ogrē. Lai elektrotīkls būtu pasargāts no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes, elektrolīnija 1,4 km garumā tiks pārbūvēta par kabeļu līniju.

Elektrolīniju pārbūvi šogad paredzēts uzsākt arī Lašupes 1 ciematā, kur plānots rekonstruēt un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3 km garumā, savukārt Lašupes 2 ciematā šogad paredzēts veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi 1,4 km garumā, izbūvēt jaunu vidējā sprieguma kabeļu līniju 130 metru garumā un rekonstruēt esošo un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju.

Zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija šogad norisināsies arī Kārklu, Avotu ielā, Pārogres un Pavasara gatvē, kur kopumā 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,8 km garumā, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti šo ielu iedzīvotājiem.

Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies aptuveni 6 000 klientu Ogres pilsētā. Savukārt novada teritorijā elektrotīkla pārbūvi AS "Sadales tīkls" šogad veiks Suntažu, Ķeipenes, Madlienas, Taurupes, Ogresgala, Krapes un Meņģeles pagastā.

AS "Sadales tīkls" aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā AS "Sadales tīkls" var vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijā uzlabot un nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.

