Vai suņi drīkst peldēties kopā ar cilvēkiem?

Portālā "Ogre.Net.lv" vērsušies vecāki, kuriem rūp savu bērnu veselība pēc peldēšanās Dubkalnu ūdenskrātuvē, kur atpūtnieki peldina arī suņus.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktore Ieva Kraukle norāda, ka suņus drīkst peldināt tikai ūdenskrātuves dienvidu krastā (uz dzelzceļa pusi), kur aptuveni pa vidu ir atpūtas vieta pie ūdens nr.5.

Kā informē I.Kraukle, jau iepriekš, konsultējoties ar speciālistiem, noskaidrots, ka suņi, atšķirībā no cilvēka, nekārto savas dabiskās vajadzības ūdenī, suņa spalva peldoties samirkst tikai no ārpuses un nekas īpaši no tās ārā neskalojas. No tā jāsecina, ka atrašanās vienā peldvietā kopā ar suni nevar izraisīt nekādas infekcijas.

"Jāņem vērā, ka dabas parkā dzīvo bebri, citi ūdens zīdītāji, dažādi ūdensputni u.c., kas tāpat ietekmēs ūdens kvalitāti. Neskatoties uz visu minēto, peldūdens kvalitāte ūdenskrātuvē parasti ir bijusi laba, pat ļoti laba. Informāciju par ūdens kvalitāti var redzēt Veselības inspekcijas mājaslapā. Ūdenskrātuvē no pazemes avotiem ieplūst tīrs ūdens, tā dziļums arī ir pietiekami liels - 7-8m. Dabā, pat slēgtā beznoteces ūdenskrātuvē notiek ūdens pašattīrīšanās - to veic augi, zivis mērā skaitā, mikroorganismi. Peldētājus ar jutīgu ādu, drīzāk var ietekmēt "peldētāju nieze" – tā I.Kraukle.

Šī gada 31.maijā tika veiktas ūdens kvalitātes pārbaudes Ikšķiles novada neoficiālajās peldvietās. Tajās visās, arī Dubkalnu ūdenskrātuvē, ūdens kvalitāte atbilst prasībām, līdz ar to peldēties ir atļauts.

Tomēr Veselības inspekcija aicina paturēt prātā, ka ūdenstilpēs ir iespējama mikroskopisko parazītu klātbūtne, kas cilvēkiem ar jutīgāku ādu var izraisīt veselības traucējumus (ādas alerģiju) - "peldētāju niezi". Lai izvairītos no nevēlamām sekām, iesaka ievērot higiēnas un piesardzības nosacījumus – noslaucīties ar dvieli tūlīt pēc peldes vai noskaloties dušā, ja tas ir iespējams, jo kāpuri ūdenī nemēģina ieurbties ādā, bet mēģina to darīt laikā, kad peldētājs ir atstājis ūdeni un āda pakāpeniski nožūst.

