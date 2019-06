Dzīvokļu īpašniekiem pieejams klientu portāls e.ogresnamsaimnieks.lv

Kopš š.g. 17.maija ir sācis darboties SIA "Ogres Namsaimnieks" klientu portāls e.ogresnamsaimnieks.lv.

SIA "Ogres Namsaimnieks" pārvaldīšanā esošo dzīvokļu īpašniekiem klientu portāls ir pieejams interneta vietnē www.ogresnamsaimnieks.lv vai interneta adresē: https://e.ogresnamsaimnieks.lv/.

Lai autorizētos portālā, klienti var izmantot gan viedtālruni, gan datoru, tādējādi ērti un viegli piekļūstot portālā ievietotajai informācijai jebkurā laikā un vietā. Jāpiebilst, ka aplikāciju šobrīd var izmantot tikai viedtālruņos ar Android programmatūras atbalstu.

Klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv ir iespēja:

- apskatīt ikmēneša rēķinus;

- nodot aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus;

- sekot līdzi izmaksām par dzīvojamajai mājai veiktajām obligātajām un citām pārvaldīšanas darbībām;

- iepazīties ar dokumentiem, kas satur pamatinformāciju par dzīvojamo māju;

- iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatiem, kuri tiks sagatavoti četras reizes gadā - par periodiem no 1.janvāra līdz 31.martam, no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, no 1.jūlija līdz 30.septembrim un no 1.oktobra līdz 31.decembrim;

SIA "Ogres Namsaimnieks" plāno ar laiku nodrošināt arī rēķinu apmaksu ar klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv starpniecību, kas klientiem būs ērtāk un vieglāk.

