Somijas vēstniece Latvijā apmeklē Ogri

14.jūnijā Ogres novada pašvaldībā viesojās Somijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Marja Rīta Korpivāra (Marja Riitta Korpivaara), lai tiktos ar Ogres novada pašvaldības domes vadību, kā arī apmeklētu uzņēmumu SIA "Fazer Latvija".

Kopā ar Somijas vēstnieci vizītē Ogrē bija ieradies Somijas Tirdzniecības Kameras Latvijā vadītājs Arnis Pooks, kā arī vēstnieces dzīvesbiedrs Heiki Valisuo (Heikki Välisuo), vēstnieces asistente Karīna Klancberga un praktikante Somijas vēstniecībā Sofija Sandella (Sofia Sandell).

Ogres novada pašvaldībā viesus uzņēma Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāja vietniece Antra Purviņa.

Domes priekšsēdētājs E.Helmanis sveica Somijas vēstnieci ar ierašanos Ogrē un atzīmēja, ka šodien Latvijā ir sēru diena, jo savulaik latviešu tauta tāpat kā somi ir saskārusies ar padomju varas agresiju.

"Mēs šo agresiju gribējām atrisināt mierīgā ceļā, bet tam sekoja represijas un mierīgo iedzīvotāju izvešana uz Sibīriju. Tāpēc mēs augsti vērtējam somu tautas pretošanos padomju varai, ar daudz mazāku armiju apturot skaitliski pārāko padomju karaspēku. Tas tikai pierāda, ka nav mazas un lielas tautas, bet ir garā lielas un mazas tautas," akcentēja E.Helmanis. Pēc viesošanās Ogres novada pašvaldībā Somijas vēstniece kopā ar delegāciju un pašvaldības pārstāvjiem devās uz Represēto piemiņas vietu Ogrē, lai noliktu ziedus.

Lai tuvāk iepazītos ar Ogri un Ogres novadu, Somijas delegācijas pārstāvji noskatījās pašvaldības sagatavotu prezentāciju, kurā uzskatāmi atainota Ogres novada attīstība un sasniegumi ekonomikā, kultūrā, izglītībā un sociālajā jomā. Komentējot prezentācijā redzamos faktus un fotogrāfijas, E.Helmanis viesiem skaidroja, ka Ogres novada pašvaldība cenšas atjaunot Ogri kā kūrortu, akcentējot iedzīvotāju iespējas kvalitatīvi atpūsties un atgūt spēkus darbam.

Sakot paldies par laipno uzņemšanu un paužot prieku par iespēju iepazīties ar Ogri, vēstniece atklāja, ka ziemā kopā ar dzīvesbiedru paviesojušies Ogres Zilajos kalnos, kur var nodoties slēpošanas priekiem.

Par vienu no saviem uzdevumiem vēstniece izvirzījusi iepazīšanos ne tikai ar Latvijas galvaspilsētu, bet arī ar citām pilsētām, lai izzinātu biznesa iespējas sadarbībai ar Somijas uzņēmumiem. "Uzskatu, ka attiecības starp mūsu valstīm ir ļoti labas. Latvijā strādā apmēram 400 uzņēmumi un kopuzņēmumi no Somijas," sacīja vēstniece. Viens no šiem 400 uzņēmumiem ir arī SIA "Fazer Latvija", ko apmeklēja Somijas vēstniecības delegācija. SIA "Fazer Latvija" ir Somijas pārtikas rūpniecības uzņēmuma "Fazer" meitas uzņēmums, kurš atrodas Ogrē.

