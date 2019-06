Pašvaldība gaida vērtējumu par Vidus un Zilokalnu prospekta krustojumu

Vidus un Zilokalnu prospekta krustojums Ogrē ir izveidojies par vietu, kur bieži vien autovadītāju starpā izveidojas pārpratumi un nereti notiek arī ceļu satiksmes negadījumi, jo galvenais ceļš maina virzienu, ko daudzi transportlīdzekļu vadītāji neievēro.

Pašvaldība ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības, kā arī ierosinājumus šajā krustojumā mainīt satiksmes organizāciju. Daudzi iesaka Zilokalnu prospektu veidot kā galveno ceļu attiecībā pret Vidus prospektu, kas šobrīd ar ceļa zīmēm ir noteikts kā galvenās nozīmes ceļš, tomēr ceļu speciālisti šo ierosinājumu vērtē neviennozīmīgi, jo Zilokalnu prospekts ir pietiekami noslogots un blīvi apdzīvots, papildu satiksmes plūsma radīs vēl vairāk bīstamas situācijas.

Lai varētu īstenot labāko šī krustojuma pārbūves risinājumu, šī gada sākumā Ogres novada pašvaldība ir vērsusies pie Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ar lūgumu izvērtēt esošo situāciju. Atbilde no CSDD tika saņemta 4. aprīlī, kurā norādīts, ka pašvaldības iesniegums ir saņemts CSDD un tuvākajā laikā izskatīts. Pēc atkārtota lūguma pasteidzināt situācijas izvērtēšanu 24.aprīlī CSDD norādīja, ka nepieciešams veikt konkrētās vietas auditu, tāpēc 7. maijā pašvaldība noslēdza līgumu ar CSDD par šī krustojuma audita veikšanu. Diemžēl joprojām audita rezultāti nav saņemti. Jāatzīmē, ka tikai pēc CSDD vērtējuma saņemšanas Ogres novada pašvaldība ir tiesīga veikt šī krustojuma pārplānošanu.

Kopš izveidots aktīvās atpūtas un rotaļu laukums Vidus prospektā 25, šī situācija ir saasinājusies, jo uz šo laukumiņu regulāri dodas ģimenes ar bērniem, kā arī bērni vieni paši. Pašvaldība saņem iedzīvotāju pārmetumus, ka tuvākajā apkārtnē nav gājēju pārejas, līdz ar to ir sarežģīti šķērsot ielu pie tik intensīvas satiksmes.

No iedzīvotāju puses tiek saņemti ierosinājumi pretī rotaļu laukumam izveidot gājēju pāreju. Šo iespēju vairākkārt ir izskatījusi arī Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija, kas ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību, tai skaitā arī gājēju pāreju ierīkošanu. Kā norāda komisijas pārstāvji, lai ierīkotu pāreju, tiek ņemti vērā vairāki faktori - gājēju un transporta intensitāte, drošības aspekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām un finansiālās iespējas. Gājēju pārejas ierīkošana ir jāsaskaņo arī ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas izskata to atbilstību Latvijas valsts standartam 190–10:2007 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi". Gājēju pārejas jāierīko pārdomāti, lai neveidotos sastrēgumi, tām jābūt pārredzamām, drošām gan gājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem. Šajā vietā diemžēl visi šie faktori ir pretrunā minētajām prasībām, jo gan vienā, gan otrā atpūtas un rotaļu laukuma pusē ir straujš līkums un ceļš ir nepārredzams. Turklāt tuvumā ir dzelzceļa pārbrauktuve, līdz ar to gājēju pārejas ierīkošana kavētu automašīnu plūsmu pār dzelzceļa sliedēm, kur jau šobrīd regulāri veidojas sastrēgumi. Papildus komisijas pārstāvji arī norāda, kaut arī atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju vietās, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību, gājēji bieži vien to neievēro, jo uzskata, ka viņiem ir priekšroka, taču šādā neparedzamā ceļa posmā transportlīdzekļu vadītāji ne vienmēr var laicīgi pamanīt gājēju, kas pēkšņi ir parādījies uz ceļa. Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, pagaidu gājēju pārejas ierīkošana šajā posmā nav iespējama, turklāt tā neatrisinātu situāciju, bet padarītu to vēl bīstamāku.

Pašlaik tiek gaidīti CSDD veiktā audita rezultāti, lai varētu atbilstoši rīkoties. “Risinājums ir jārod, jo primārais ir visu satiksmes dalībnieku drošība. Taču pašvaldība nevar rīkoties patvarīgi, ir nepieciešams par satiksmes drošību atbildīgo dienestu slēdziens. Līdzko saņemsim CSDD vērtējumu, lemsim, kā rīkoties tālāk, lai satiksmes drošības problēmu šajā vietā atrisinātu,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Pašvaldība aicina visus ceļu satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot Ceļu satiksmes noteikumus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44093