Lauberē atklāts sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs

28. jūnijā Lauberē, pie Lauberes bibliotēkas, notika sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis" atklāšana.

Dārza atklāšanas brīdī Lauberes bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne un kolēģe Alma Rozentāle, kura Lauberes bibliotēkā strādā kopš šī gada marta, informēja, ka Lauberē ir noslēdzies Eiropas Savienības projekts, kuru atbalstīja publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme" un Lauku atbalsta dienests. No projekta idejas līdz īstenošanai pagājuši pieci gadi un rezultāts iepriecina – Lauberes bibliotēkas apkārtne ieguvusi pavisam citus vaibstus!

"Ogres novada pašvaldība, izstrādājot novada attīstības plānu, apzināja pagastus, lai noskaidrotu, kādas ir vajadzības. Lauberes bibliotēka sasparojās un nolēma īstenot šo projektu, jo mums bija ļoti nepievilcīgs ārpagalms pie bibliotēkas. SIA "AVIDE" izstrādāja būvprojektu. Ir pagājuši pieci gadi, un kopīgais darbs šī projekta īstenošanā ir noslēdzies," projekta gaitu raksturoja M.Livčāne.

Līdz ar muzikāliem lauberiešu sveicieniem pateicības vārdi tika veltīti visiem tiem, kuri iesaistījušies un atbalstījuši projekta īstenošanas laikā – Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājam Egilam Helmanim un pašvaldības speciālistiem, īpaši Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājai Aijai Romanovskai un ainavu arhitektei Senijai Smiltniecei, Lauberes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Misteram un pārvaldes darbiniekiem, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam, biedrībai "Zied zeme". M.Livčāne aicināji arī pārējos lauberiešus iesaistīties šādu projektu īstenošanā un atbalstīšanā, sakārtojot apkārtējo vidi, tādējādi visiem kopā sakopjot Lauberes pagastu.

Sirsnīgus pateicības vārdus par paveikto lielo darbu, īstenojot šo un neskaitāmus citus projektus Lauberē, M.Livčānei veltīja Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs A.Misters, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja A.Romanovska, kā arī biedrības "Zied zeme" valdes locekle Linda Cīrule. "Zied zeme" nav tikai administrējoša iestāde, kas izsludina projektu konkursus, mēs rūpējamies, lai iedzīvotāju izteiktās vēlmes tiktu īstenotas. Nevaram atrisināt visas problēmas, kas saistītas ar dzīvi laukos, bet mēs varam ienest prieku ikdienas mirkļos,” sacīja L.Cīrule, uzsverot, ka šis ir viens no simpātiskākajiem "Zied zeme" projektiem, īpaši tāpēc, ka tā īstenošanā iesaistījusies sabiedrība. L.Cīrule pateicās Lauberes bibliotēkas vadītājai M.Livčānei par radīto saules un gaismas stariņu Lauberē, kā arī par aktīvo darbošanos, idejām biedrībā "Zied zeme" jau 14 gadu garumā.

Projekta īstenotājus sveica arī kolēģes no Ogres Centrālās bibliotēkas, Suntažu bibliotēkas, Ogres novada Tūrisma informācijas centra, Suntažu pieaugušo mākslas studijas vadītāja Gunta Būmeistare un studijas dalībnieces.

M.Livčāne atklāj, ka projekta "Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"" idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta ideja par viņu savstarpējām sarunām dārzā, atrodoties trimdā Šveicē, Kastanjolā pie Lugāno. Labiekārtojuma centrā atrodas balts, metālā kalts galds un ap to izvietoti soli. No galda uz visām pusēm atzarojas taciņas, kas kompozicionāli veido saules starus.

Daļā teritorijas nolietotais asfalta segums nomainīts ar bruģi, izveidota pagarināta gājēju ietve un apstādījumi, sadalot dārzu funkcionālos zonējumos – lasītava, publiski pieejams interneta punkts WiFi lietotājiem un zona sporta aktivitātēm. Lasītavas zona paredzēta dzejas, pasaku, prozas lasījumiem un radošām aktivitātēm. Āra sporta zonā pieejams parka tenisa galds, laukums āra spēlēm un lielizmēra dambretes un šaha komplekts, kas no ielas ir nodalīts ar stādījumiem. Tāpat uzstādīts informācijas stends, soliņi un atkritumu urnas. Bibliotēkas publiskā ārtelpa kalpos kā sajūtu, atceres, izziņas, intelektuālās attīstības un aktīvās atpūtas vieta visu vecumu pagasta iedzīvotājiem, tālākiem un tuvākiem viesiem.

Projekts "Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"" papildināts ar diviem Ogres novada pašvaldības projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" īstenotiem projektiem, ierīkoto dārzu bagātinot ar 409 augu stādījumiem un izrotājot apgaismojuma laternas ar jauniem Lauberes pagasta ģerboni rotājošiem karodziņiem.

M.Livčāne atklāj, ka viņai jau ir jaunas idejas turpmākam darbam, jo visi pasākumi, kas bija iecerēti projekta "Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"" ietvaros netika īstenoti – plānots uzstādīt stilizētus Aspazijas un Raiņa metālā darinātus portretus, kā arī papildus veikt apstādījumu ierīkošanu.

Pasākuma ietvaros Lauberes bibliotēkā tika atklāta arī suntažnieces Guntas Būmeistares un Suntažu pieaugušo mākslas studijas dalībnieču gleznu izstāde. Izstāde būs apskatāma līdz 1. septembrim.

Informācijai

Projekts "Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs "Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"" tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. 2017. gadā projekts apstiprināts Lauku atbalsta dienestā (LAD) un veikta projektēšana, 2018. gadā tika uzsākta teritorijas labiekārtošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 55 067.38 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 46 322.96 EUR. ELFLA atbalsta finansējums ir 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība.

Lauberes pagasta bibliotēka dibināta 1880. gadā un ir viena no senākajām Rīgas apriņķī. Bibliotēka ir bagāta ar senām lasīšanas tradīcijām, par ko liecina arī novadnieka Viļa Miķelsona (1918–2014) trimdas zemē ASV savāktās, uz dzimto Lauberes pagastu sūtītās trimdā izdotās latviešu rakstnieku grāmatas, kas tapušas latviešu trimdas mītnes zemēs pēc 2.pasaules kara līdz Latvijas neatkarības atgūšanai. Gadiem ejot, krājums papildināts arī ar citās valstīs dzīvojošo latviešu sūtītajām grāmatām.

1991. gadā Lauberes kultūras namā tika izveidota Viļa Miķelsona trimdas literatūras "Grāmatu klēts", taču tā tika vēlāk pārcelta uz kultūras namu "Lielvārde". Pēc 15 gadu prombūtnes krājums ir atgriezies tā dzimtajā pusē - 2017. gada aprīlī Lauberes bibliotēkā tika atvērta "Grāmatu klēts" ar bagātīgu trimdas literatūras klāstu – ap 6000 grāmatu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44173