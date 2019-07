Jāņa Čakstes prospektā notiek bērnu rotaļu laukuma izbūve

Maijā tika uzsākti sagatavošanās darbi un šobrīd aktīvi notiek būvdarbi Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē, kur tiek ierīkots bērnu rotaļu laukums, radot pilsētā vēl vienu labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu.

Rotaļu laukums atradīsies starp Ogres upi un Ogres estrādi, pārejot pāri pontona laipām – kreisajā pusē, blakus J. Čakstes prospektam, kas tautā saukts par Jāņa Čakstes parku un ir vēsturiska ogrēniešu rekreācijas zona.

Projekta “Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē” ietvaros tiks izbūvēts bērnu rotaļu laukums 975 m2 platībā ar gumijas segumu trīs zonējumos, un KOMPMAN rotaļu iekārtas, kas paredzētas bērniem no 1 līdz 13 gadu vecumam. Būs tādas iekārtas kā trīs iebūvēti batuti (viens lielāks un divi mazāki), klinšu kāpšanas iekārta, 2,5 m augsta virvju konstrukcija, āra mūzikas instruments – ksilofons, vairākas mazas iekārta: šūpoles – balansieris, atsperšūpoles. Būs arī četras šūpoles – divas ar grozu, vienas klasiskas un vienas – ģimenes, uz kurām varēs vienlaikus šūpoties gan mazāks bērns, gan kāds no pieaugušajiem (you and me). Bērni varēs izklaidēties nelielā bērnu pilsētiņā ar slīdkalniņu (paredzēts bērniem no 3 līdz 6 gadu vecuma), kā arī rotaļu kompleksā ar rotējošiem elementiem, kas paredzēts bērniem no 5 līdz 12 gadu vecuma. Neparastākās no iekārtām būs virvju iekārtas un rotaļu komplekss ar rotējošiem elementiem.

Pārejot pāri laipām, uz laukumu vedīs divi celiņi. Viens no tiem – grants celiņš, kas tālāk pāri pļavai vedīs pa metāla konstrukciju, kas izbūvēta nedaudz pacelta virs pļavas, tā saglabājot dabisko pļavu un apmeklētājos radot sajūtu, ka rotaļu laukums atrodas pļavā. Šāda konstrukcija apskatāma Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā Pārdaugavā. Arī otrs celiņš būs grants seguma celiņš ar koka nožogojumu kontrolētai gājēju kustībai.

Paralēli projekta ietvaros tiks izbūvētas arī brauktuves pieslēgums J.Čakstes prospektam, velonovietnes ar 9 veloturētājiem, atsevišķi atvērtās lietus ūdens atvades risinājumi (caurtekas, ievalces), rotaļu laukuma apgaismojums.

Tiks ierīkoti arī dažādi dekoratīvie stādījumi – ziemcietes un rododendri, veikta zaļās zonas atjaunošana un jauna zāliena ierīkošana, kā arī labiekārtojuma elementu izbūve - soliņi, atkritumu urnas, urnas dzīvnieku izkārnījumiem, infostends. Rotaļu laukums būs nožogots, naktī – slēgts, darbosies videonovērošana.

Līdz šim laukumā jau ir izbūvēts apgaismojums. Notiek laukuma sagatavošana, rotaļu iekārtu pamatņu izbūve.

Lai īstenotu teritorijas labiekārtošanu, tika izsludināti divi publiskā iepirkuma konkursi - par teritorijas labiekārtošanu un apgaismojuma izbūvi. Publiskā iepirkuma rezultātā Ogres novada pašvaldība 2019 .gada 9. aprīlī noslēdza līgumu ar SIA “ML Asphalt” par minētās teritorijas labiekārtošanu. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums – 357 212.78 eiro, kas ir 100% pašvaldības finansējums. Bet 2019. gada 15. aprīlī publiskā iepirkuma rezultātā Ogres novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “EdAn ELEKTRO” par apgaismojuma izbūvi. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums – 14 258.65 eiro. Projekta būvuzraudzību veic SIA "Akorda", ar kuru līgums tika noslēgts 2019. gada 16. aprīlī. Visu būvdarbu izpildes termiņš ir četri mēneši no darbu uzsākšanas, tātad darbi tiks pabeigti augustā.

Mērķtiecīgi palielinot aktīvās atpūtas iespējas, Ogres novada pašvaldība ierīko aizvien jaunus un uzlabo, pilnveido esošos laukumus. Pagājušā gada beigās tika pabeigta aktīvās atpūtas un rotaļu laukuma Vidus prospektā 25 izbūve. Laukumā ir uzstādītas aktīvās atpūtas un rotaļu iekārtas, tai skaitā divu veidu šūpoles, kāpelēšanas iekārtas, daudzfunkcionāla iekārta ielu vingrošanai, āra trenažieri, kā arī izbūvēts apgaismojums, ierīkoti grants gājēju celiņi, uzstādīti informatīvie stendi, soli un īpaša dizaina solu grupas. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai ir uzstādīta arī videonovērošana. Zem rotaļu iekārtām ieklāts dabai saudzīgs koka šķeldas iesegums. Rotaļu un aktīvās atpūtas laukums ir pašvaldības dāvana ogrēniešiem Ogres pilsētas 90 gadu jubilejā un Latvijai 100 gadu jubilejā, tāpēc par godu valsts simtgadei tajā tika iestādīti 100 dažādu krāsu un šķirņu rododendri. Būvdarbus veica SIA “FIXMAN”.

Šogad Ogres novada Sporta centra teritorijā tiks ierīkots skeitparks vairāk nekā 300 m2 lielā laukumā. Laukums jau ir noasfaltēts un parkā tiks uzstādītas 4 dažādas demontējamas koka konstrukcijas rampas, kuras pārklās īpašs jaunākās paaudzes kompozītmateriāla segums, kas ir izturīgāks par iepriekš plaši pielietoto finieri. Teritorijā tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, kā arī sagatavoti skeitparka lietošanas noteikumi. Publiskā iepirkuma rezultātā līgums tika parakstīts ar SIA “City Playground”. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz augusta beigām. Izmaksas – 28 899, 20 eiro (bez PVN).

Jāpiebilst, ka skvēra izbūves II kārtas projekta ietvaros šogad jaunas šūpoles - grozs tiks uzstādīts arī pilsētas centra skvērā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44205