Lašupēs atjauno ielu apgaismojumu

Vairākās ielās bijušajā dārzkopības sabiedrībā "Lašupes", kas nu jau vairākus gadus ietilpst Ogres pilsētas administratīvajā teritorijā, tiek veikta ielu apgaismes atjaunošana.

Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka ielas, kurās tiek atjaunota ielu apgaisme, un paredzēto darbu secība ir saistīta ar AS "Sadales tīkls" elektrotīkla pārbūvi. Šogad AS “Sadales tīkls” pakāpeniski veic gaisvadu balstu demontāžas darbus Lašupes teritorijā – gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām. Lai nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu, kā arī ievērotu AS "Sadales tīkls" prasību ievērošanu pēc kabeļu līniju izbūves, vienlaikus ar AS "Sadales tīkls" pārbūves darbiem tiek mainīts arī šo ielu apgaismojums – apgaismojuma balsti, gaismekļi un spuldzes, kā arī izveidots ielu apgaismojums līdz šim neizgaismotās ielas.

Šī gada 28. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA "Remus Elektro"par apgaismes atjaunošanas darbu veikšanu Lašupēs – Pieneņu ceļā, Hortenziju, Zvaniņu, Biškrēsliņu un Kumelīšu ielās. Līguma summa ir 66 673 eiro bez PVN un darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 30.septembris.

Savukārt 20. jūnijā ir izsludināts iepirkums arī par ielu apgaismojuma atjaunošanu "Lašupes 2" teritorijā – Kallu, Lavandu, Kamēliju, Piparmētru, Skalbju un Prīmulu ielās.

Kā jau iepriekš tika informēts, lai klientiem nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” veic elektrotīklu atjaunošanas darbus visā Ogres pilsētas un novada teritorijā.

