Ogres novada Sociālais dienests gatavojas darbam jaunajā mājvietā

Pavisam drīz Ogres novada Sociālais dienests un Ogres Sociālais centrs savus klientus sāks apkalpot jaunajā mājvietā Upes prospektā 16, Ogrē.

Jau jūlijā Sociālā dienesta struktūrvienības sāka pārcelšanos no pagaidu mājvietas Vidzemes ielā 3 un arī citām vietām, kur līdz šim darbojās. Pārcelšanās darbi uz jaunajām telpām un iekārtošanās tajās vēl turpinās, taču ir skaidrs, ka apstākļi Sociālā dienesta klientiem un dienesta darbiniekiem būs daudz, daudz labāki nekā līdz šim.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja ir gandarīta par to, ka no līdzšinējās šaurības un saspiestības beidzot var pārvietoties uz sociālā darba organizēšanai atbilstošām telpām, turklāt pilsētas centrā, klientiem ērti sasniedzamā vietā.

Izrādot telpas pārbūvētās ēkas korpusos, S.Ozoliņa īpaši priecājas par liftu un pacēlājiem, kas ierīkoti pie kāpnēm – par vides pieejamību ir patiešām padomāts, sociālā darba vajadzībām pielāgojot kādreizējo izglītības iestādes ēku.

Un vēl prieks un gandarījums ir par to, ka visas Ogrē esošās struktūrvienības būs izvietotas vienuviet. "Jaunajās telpās tiks izvietots Ogres novada Sociālais dienests – administrācija, Ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas centrs "Saime" un Ogres sociālais centrs ar savām nodaļām – sociālās palīdzības nodaļu, atbalsta nodaļu ģimenēm un bērniem, sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu. Visi pakalpojumi tepat uz vietas, nevis dažādās adresēs, kā tas bija līdz šim," stāsta S. Ozoliņa.

No līdzšinējās šaurības jaunajā sociālā darba mājvietā vienā no trijiem ēkas korpusiem plašas telpās ir atvēlētas dienas centram "Saime", kas Ogrē darbojas jau kopš 2002. gada un nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiks ierīkotas arī specializētās darbnīcas personām ar garīgās attīstības traucējumiem, telpas šim nolūkam jau ir izveidotas.

"Beidzot saimeniekiem būs piemēroti apstākļi, kur darboties," ar gandarījumu atzīst sociālā dienesta vadītāja, tāpat paužot gandarījumu par Ģimenes atbalsta dienas centra apstākļu uzlabošanos pēc pārcelšanās uz jauno mājvietu. Gan dienas centrā "Saime", gan Ģimenes atbalsta dienas centrā klienti uzturas katru dienu, tādēļ īpaši svarīgi ir nodrošināt piemērotus apstākļus, un jaunajās telpās tas būs iespējams. Jāpiebilst, ka Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogrē darbojas kopš 2005. gada un tajā palīdzību un atbalstu saņem bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, saturīgi pavadot savu brīvo laiku, gan ģimenes, piedaloties dažādos semināros un risinot dažādas sociāla rakstura problēmas.

Ēkā Upes prospektā 16, Ogrē, ir iedalītas telpas arī Ogres novada bāriņtiesai, kas uz jauno mājvietu pārvāksies no telpām Brīvības ielā 44, un dažām nevalstiskajām organizācijām – Ogres invalīdu biedrībai, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Ogres nodaļai, Latvijas neredzīgo biedrības Ogres teritoriālajai nodaļai, Ogres politiski represēto klubam, Ogres latviešu biedrībai.

"Īstenojot šo projektu, esam ieguvuši lielisku bāzi kvalitatīva sociālā darba organizēšanai. Visi pakalpojumi vienuviet – tāds arī bija viens no šī projekta mērķiem. Protams, labas telpas vien kvalitāti nevar garantēt – to nodrošina cilvēki, sociālās jomas speciālisti, un, manuprāt, Ogres novadā šie speciālisti strādā godprātīgi un kvalitatīvi. Taču darba apstākļu uzlabošana katrā ziņā ir labs stimuls darba pilnveidošanai. Esmu pārliecināts, ka jaunajās telpās labi jutīsies gan sociālā dienesta klienti, gan darbinieki. Pozitīvi vērtēju arī to, ka daļa nevalstisko organizāciju tagad darbosies vienkopus – veidosies ciešāka savstarpējā sadarbība, aktivizēsies šo organizāciju līdzdalība dažādos pasākumos un arī sociālo jautājumu risināšanā pilsētā," uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Projekts "Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām", īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Ir veikta ēkas pārbūve un siltināšana. Šobrīd turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Tuvākajā laikā plānots nojaukt vecās garāžas, kas atrodas Upes 16 teritorijā pie Priežu ielas, un arī kādreizējo smēdi.

