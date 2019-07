Nometnē Ķeipenē tiekas bērni un seniori

27. jūlijā Ķeipenē ar Agneses Rakovskas un Viktora Lapčenoka koncertu noslēdzās projekts "Paaudžu tilti".

Ķeipenes pamatskolas direktore, bērnu deju kolektīva "Zeltupīte" vadītāja Agnese Lepse informē, ka Ķeipenē 26. un 27. jūlijā notika interesants projekts "Paaudžu tilti", kurā tikās 35 "Zeltupītes" dejotāji (1. – 9. klase) un 20 pensionāru biedrības "Avotkreses" un senioru deju kolektīva "Veldze" seniori, lai kopā saturīgi un radoši pavadītu laiku.

""Zeltupītes" dalībniekiem katru vasaru notiek nometnes, izņemot laikā, kad ir Dziesmu un deju svētki. Šogad nolēmām, ka nometne jārīko kopā ar senioriem. Šī ideja radās vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, no senioriem nereti ir dzirdēts, ka bērni un jaunieši nav pieklājīgi – nesveicina, neizturas ar cieņu pret vecākiem cilvēkiem. Gribējām pārliecināties, ka tā nav. Otrkārt, bērniem ir jāsaprot, ka arī viņi reiz būs senioru gados, un jāmēģina saprast, kā tad viņi jutīsies un kādu attieksmi gaidīs no jauniešiem," nometnes ideju raksturo A.Lepse, piebilstot, ka nometnē bērni, darbojoties kopā ar senioriem, varēja mācīties no viņiem pacietību, zināšanas un dzīvesprieku.

Projekta dalībnieki tikās 26.jūlija rītā, iepazinās un kopīgi iestudēja deju – senioriem palīdzēja Ķeipenes Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete, "Zeltupītei" – Agnese Lepse. Sekoja sportiskas aktivitātes, kurās piedalījās 6 komandas un kopīgi veica 6 dažādus sportiskus un erudīcijas uzdevumus. Seniori ar bērniem piedalījās radošajās darbnīcās – kopā taisīja svečturus, vaska sedziņas un glezniņas, izgatavoja sapņu ķērājus, kopā ar Dzidru Graudiņu auda jostas. Pēc tam tika iekārtota šo darbu izstāde, kas bija aplūkojama Ķeipenes Vides centrā. Arī ēst gatavošanā iesaistījās gan bērni, gan seniori – kopā gatavoja rasolu, pankūkas, seniori rūpējās par tējas pauzēm, gardām brokastīm un pusdienām. Dienas noslēgumā bērni ar senioriem devās lāpu gājienā caur Ķeipenes parku uz S.Eizenšteina komunikācijas centru, kur cepa mazos zefīriņus - maršmelo. Vakars noslēdzās ar kopīgu multfilmas "Pūķi 3" skatīšanos tautas namā.

Otrajā dienā projekta dalībnieki noklausījās folkloras kopas "Grodi" vadītāja Andra Kapusta lekciju par tautasdziesmām un kopā ar citiem ķeipeniešiem Ķeipenes estrādē tikās ar dažādu paaudžu dziedātājiem - Agnesi Rakovsku un Viktoru Lapčenoku. A.Rakovska bija sagatavojusi radošu uzdevumu ar mērķi parādīt, ka radīt dziesmu nav nemaz tik sarežģīti – uz skatuves uzaicināja dažādu paaudžu cilvēkus un lūdza katram uz lapas uzrakstīt vienu teikumu, kas asociējas ar Ķeipeni, jo visi kopā nolēma radīt dziesmu Ķeipenei. Pie klavierēm tika aicināts ķeipenietis Andris Upenieks, un tā, pavisam neilgā laikā, tapa dziesma par Ķeipeni ar šādiem vārdiem:

"Manas mājas, kur stalti ozoli mīt.

Draudzīgi cilvēki.

Ķeipenē ir labi.

Ziedu iela pārpilna ziedu.

Mīlestības zeme Ķeipene.

Mazā Jugliņa ir mūsu upe.

Tik labi tikai šeit.

Ķeipene – vieta, kur atgriezties.

Šūpoļu parkā smaidīgi esam."

Biedrības "Avotkreses" vadītāja Daina Zēmele norāda, ka ideju par šādu projektu izteikusi A.Lepse un viņai tā ļoti iepatikusies: "Kopā ar bērniem mēs pavadījām brīnišķīgas divas dienas spraigā, bet foršā gaisotnē. Man ļoti patika, izskatījās, ka arī bērniem," ar prieku saka D.Zēmele.

Projekta dalībnieki, bērni, atzina, ka viņiem šī nometne ļoti patikusi. Interesantākais licies vakara gājiens ar lāpām, vaska glezniņu gatavošana, kopīga ēst gatavošana. Pārsteidzis, cik seniori ir pacietīgi – daudziem kolēģiem zudusi pacietība, veidojot sapņu ķērājus, bet seniori to pacietīgi turpinājuši, arī senioru pagatavotais ēdiens bijis ļoti garšīgs. Bērni labprāt vēlētos piedalīties vēl šādā nometnē un gribētu, lai tā ir garāka.

Projektu Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "R.A.D.I. – Ogres novadam" ietvaros īstenoja biedrība "Avotkreses" sadarbībā ar A.Lepsi, I.Daugavieti, Santu Zēmeli un Maritu Circeni.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44330