Atjaunos stāvlaukumu pie Ogres novada Kultūras centra

Ogres novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA "Liepavoti R.E." par automašīnu stāvlaukuma seguma atjaunošanu Brīvības ielā 15 (pie Ogres novada Kultūras centra, kur atrodas elektromobiļu uzlādes stacija).

Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka remontdarbi stāvlaukumā sāksies 1. augustā un tie ir jāpabeidz līdz 22. augustam. Saprotams, ka remontdarbu laikā stāvlaukumā automašīnas novietot nevarēs, periodiski nebūs piekļuves arī elektromobiļu uzlādes stacijai.

Stāvlaukuma segums ir nolietojies, tajā ir izveidojušās plaisas un bedres, trūkst satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, tādēļ automašīnas tiek novietotas haotiski, neievērojot drošības attālumus manevru veikšanai.

Teritorijas sakārtošanai līguma ietvaros tiks veikta stāvlaukuma seguma, apgaismojuma un slēgtās lietus ūdens atvades uztvērējaku, kā arī zaļās zonas atjaunošana. Pēc darbu beigšanas stāvlaukumā tiks nodrošināta stāvvieta 40 automašīnām.

Būvdarbu līguma summa ir 56 716,73 eiro bez PVN.

"Ogres novada Kultūras centrs ir viens no lielākajiem kultūras centriem Latvijā, kurā regulāri notiek dažādi pasākumi. Mums ir svarīgi, lai šī ēka un tai apkārt esošā teritorija būtu sakārtota, lai iedzīvotājiem un viesiem būtu patīkami doties uz pasākumiem, būtu ērta piekļuve. Lai to nodrošinātu, esam veikuši Ogres novada Kultūras centra kāpņu pārbūvi, atjaunojuši stāvlaukumu pie kultūras centra un pašlaik tiek veikti Lielas zāles atjaunošanas darbi. Šis ir nākamais solis – beidzot tiks sakārtota stāvvieta arī aiz kultūras centra," komentē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Viņš arī atzīmē, ka viena no pašvaldības prioritātēm ir pilsētas sakārtošana, tāpēc mērķtiecīgi tiek turpināti visi iesāktie būvdarbi – Ogres pilsētas skvērā, Jāņa Čakstes prospektā, Rūpnieku ielā, ietves atjaunošanas darbi J.Čakstes prospektā no Dārza ielas līdz Līkajam tiltam. Drīzumā tiks veikta arī citu ielu un ietvju sakārtošana - notiek projektēšanas darbi Jaunogres prospekta trotuāra atjaunošanai, ietvei Skolas ielā pretī Ogres novada sporta centram, izsludināts iepirkums par gājēju ietves izbūves darbiem Vidzemes ielā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai, kā arī ir noslēgts līgums un uzsākta būvprojekta izstrāde Skolas ielas pārbūvei.

