Ogrē uzstādīts jauns vides objekts

Pagājušajā gadā, jūnijā, Ogrē, Mālkalnes prospekta skvēriņā, tika uzstādīts pirmais vides objekts, kurā izmantots jaunais Ogres novada logotips. Tikko uzstādīts vēl viens – Krasta laukumā pretim luterāņu baznīcai.

2017. gada nogalē Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvā komisija aktīvi atsāka darbu pie Ogres novada logotipa izstrādes, līdz 2018. gada pavasarī novada jaunā identitātes zīme tika akceptēta – tai ir kvadrāta forma, kurā iestrādāti 4 burti – OGRE. Pagājušajā gadā, par godu pilsētas 90 gadu jubilejai un arī uzsākot logotipa ieviešanu pilsētvidē ar mērķi veicināt tā atpazīstamību, vides objekts tika uzstādīts Mālkalnes prospekta skvērā. Šī vides objekta pamatu veido akmens, simbolizējot Ogres pilsētas atrašanos uz osu pauguriem, un tajā, it kā no debesīm krizdama, ietriecas no nerūsējoša tērauda veidota Ogres novada logotipa zīme ar uzrakstu OGRE (to var apskatīt šeit).

Ogres novada pašvaldības būvvaldes mākslinieks Gunārs Platpīrs skaidro, ka, turpinot īstenot ideju par jaunā logotipa ieviešanu pilsētvidē, ir tapis vēl viens vides objekts, kas mājvietu radis Krasta laukumā. “Objekts ir kvadrāts - 3,75 metrus augsts un 3,75 metrus plats. Tā kā tam apakšā ir stiprinājums, tā augstums sasniedz 4 metrus. Objekta karkasā atrodas burti OGRE un tā fons ir spogulis. Šis objekts atrodas nozīmīgā vietā – starp baznīcu un Ogres upes krastu. Skatoties uz zīmi, spogulī redzam paši sevi, tajā pašā laikā varam pievērst uzmanību pilsētā būtiskām vērtībām. Skatoties spogulī, redzam arhitektūras objektu – baznīcu, tajā pašā laikā šajā ainavā ienāk daba,” jaunā vides objekta ideju skaidro G.Platpīrs, piebilstot, ka pie tā var pieiet un nofotografēties.

"Konsultatīvajā komisijā, lemjot par šim objektam piemērotāko atrašanās vietu, bija vairākas idejas – novietot to Zilajos kalnos, satiksmes aplī Mālkalnes, Zilokalnu prospekta, Tīnūžu un Mednieku ielas krustojumā, centrā netālu no skvēra, jaunajā rotaļu laukumā Vidus prospektā, tomēr, izskatot visus apstākļus, lēmums tika pieņemts par labu Krasta laukumam."

G.Platpīrs piebilst, ka objekts vēl tiks apzaļumots.

