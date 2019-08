Ogrē turpinās pakāpeniska gājēju celiņu infrastruktūras sakārtošana

Turpinot iesākto pakāpenisko darbu gājēju celiņu infrastruktūras sakārtošanā pilsētā, šogad daudzviet atjaunotas un ierīkotas vairākas ietves.



Nomainīts ietves segums

Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka augusta sākumā tika pabeigti ietves seguma maiņas darbi pie ēkas Skolas ielā 12, kur atrodas Ogres Sporta centrs. Vecās betona plāksnes ir nomainītas pret bruģakmens segumu. Šādu pat darbu septembrī plānots veikt Mālkalnes prospekta 20/22 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, šonedēļ tiks izsludināts iepirkums.



Ietves seguma atjaunošanas darbi ir pabeigti arī Jāņa Čakstes prospektā no Dārza ielas līdz Līkajam tiltam. Šeit 200 metru garumā ir atjaunots ietves asfalta segums, nomainītas ielas apmales.



Atjauno celiņu Zilokalnu prospektā

Augusta sākumā tika uzsākti ietves remontdarbi Zilokalnu prospektā no Saules prospekta līdz Vidus prospektam. Līdz šim noņemts vecais ietves segums, uzstādītas jaunas ielas apmales, tiek sagatavota pamatne asfaltbetona ieklāšanai. Darbi tiks pabeigti līdz 23.augustam.



Jauns gājēju celiņš Vidzemes ielā

P.Bužers informē, ka nākamnedēļ tiks uzsākta jauna gājēju celiņa ar asfalta segumu izbūve Vidzemes ielā posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai aptuveni 400 metru garumā. Izbūves darbu ietvaros paredzēts veikt arī lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, sadzīves kanalizācijas aku nomaiņu, kā arī teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu. Darbi jāpabeidz līdz 15. oktobrim.



Ierīko gājēju celiņu starp dambjiem

12.augustā ir uzsākti jauna gājēju ceļa izbūve 284 metru garumā posmā no Brīvības ielas 80 līdz Norupītes aizsargdambim. Darbi jāpabeidz līdz 30. oktobrim. Celiņš būs asfaltēts, apkārtējā teritorija – labiekārtota, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, tiks izbūvēts apgaismojums.



P.Bužers norāda, ka, turpinot pakāpenisko ietvju sakārtošanu, līdz nākamajam gadam plānots veikt projektēšanas darbus jaunas ietves izbūvei Akmeņu ielā no Daugavpils ielas līdz Vidzemes ielai un Jaunogres prospektā no Raiņa prospekta līdz Baldones ielai.

