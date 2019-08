No 1. septembra gaidāmas izmaiņas starppilsētu sabiedriskā transporta maršrutos Ogrē, Ķegumā un Lielvārdē

No 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija un Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre.

Lai Ciemupes iedzīvotājiem, īpaši skolēniem, būtu ērtāk izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, no 2019. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija. Tāpat sakarā ar to, ka Rembates pamatskolas ēkā šobrīd atrodas sociālās aprūpes centrs Senliepas, izmaiņas gaidāmas arī maršrutā Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre.

Ņemot vērā, ka Ciemupē palielinās iedzīvotāju skaits un līdz ar to pieaug arī pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kā arī lai skolēniem būtu iespēja laikus nokļūt izglītības iestādēs, autobuss no Ogres autoostas darbadienās izbrauks plkst. 5.45 (līdz šim izbrauca plkst.6.00). No pieturas Birzgale tas izbrauks darbadienās visa gada garumā plkst. 6.30 (mācību laikā autobuss brauks Ciemupē pa Pionieru, Zvejnieku, Daugavas, Uzvaras ielu un tālāk pa ikdienas maršrutu, savukārt skolēnu brīvdienās autobuss brauks pa autoceļu A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) un tālāk pa ikdienas maršrutu).

Maršruta Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre reiss Ogres autoostā turpmāk tiks uzsākts darbadienās plkst.17.00 (līdz šim tika uzsākts plkst.16.00) un vairs netiks izpildīts līdz Rembates pamatskolai.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

