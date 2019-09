Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 6.septembra numurā

* Lielvārdes pamatskolai divas jubilejas vienā dienā

Jaunā mācību gada sākums jeb Zinību diena ir svētki katrai mācību iestādei, bet Lielvārdes pamatskolai 2.septembris bija īpaši zīmīgs, jo tika atzīmētas uzreiz divas pusapaļas gadadienas – 35 gadi kopš šīs skolas atvēršanas un 25 gadi, kopš tajā ir latviešu skolēnu plūsma.

* Piemiņa: Atvadu vārdi, Rozālijai Galvanovskai Mūžības ceļā dodoties…

Tos veltī bijušie kolēģi – kultūras darbinieki.

* Rubrikā "Ciemos pie mums" – Juris Zarāns: "Cilvēcību mēs mācāmies visas dzīves garumā" Jautāts, kā izdodas iemantot tik lielu cilvēku atzinību, J.Zarāns samulst un teic: "Laikam jau tāpēc, ka vienmēr mēģinu saglabāt sevī cilvēcību. Ir tāds no krievu valodas tulkots teiciens – esi vienkāršs, un ļaudis pie tevis tieksies. Domāju, tas ļoti labi nostrādā jebkurās attiecībās, vai tu esi priesteris vai skolotājs. Mēs esam noguruši no formālām attiecībām, no teātra, ko daudzi spēlējam. Katrs dzīvē esam saskārušies ar situāciju, ka, ienākot kādā iestādē, pretim sēž ierēdnis – tik liels un varens, ka nezini, kā izlocīties viņa priekšā, kā pareizi uzrunāt, kā uzvesties. Man nāk smiekli, uz to raugoties, bet nav grūti izturēt pieklājību līdz galam. Baznīcā no tā cenšos izvairīties. Ja kāds pie manis atnāk un saka: "Kā jūs uzrunāt?", atbildu: "Juris".

* Ikšķilietei Nadeždai Visockai – 100. dzimšanas diena!

* Pārbūvētais Ogres skvērs ekspluatācijā vēl nav nodots;

* Ogrē, Vidzemes ielā, notiek gājēju celiņa izbūve;

* Dižās saulespuķes Taurupes dārzā...

"Raksta autora piemājas dārzā Taurupē joprojām aplūkojamas patiesi varenas saulespuķes. Garākās no tām pārliecinoši jaņos atstāj Latvijas basketbola spožo "saules puisi" Kristapu Porziņģi, kura augums ir 220 cm," tā savu vēstījumu iesāk Uldis Prancāns.

* Skolu sadraudzības Sporta diena Meņģelē;

* Rubrikā "Sports": Ķeguma novada pirmais čempionāts ielu basketbolā; Tomes Sporta spēles; Ķegumā un Lielvārdē saskaitīti visi apļi!

