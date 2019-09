22. debess vērotāju salidojums jeb #StarParty22

Sestdien 7. septembrī SIA StarSpace observatorijā netālu no Suntažiem notiks ikgadējais rudens debess vērotāju salidojums jeb StarParty, kurā aicināti piedalīties gan astronomijas interesenti, gan tie, kuri debesīs veras retāk. Pasākuma tēma - ceļojums.

Ceļojums ir cilvēka dzīves neatņemama sastāvdaļa visā civilizācijas pastāvēšanas laikā. Attīstoties tehnoloģijām, ir mainījies pārvietošanās veids, bet motivācija izzināt apkārtējo pasauli un savu vietu tajā ir bijis viens no vadošajiem iemesliem, kādēļ cilvēki kopš sirmas senatnes pamet "drošo ostu" un dodas meklējumos. Uz kurieni iespējams aizceļot mūsdienās? Vai joprojām iespējams ceļot, lai izzinātu pasauli? Vai iespējami ceļojumi laikā? Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem varēs rast atbildes StarParty laikā.

Pasākumu atklās projekta "Latvijas pilskalni" autors Gatis Kalniņš, aicinot klausītājus izzināt pagātni, apceļojot Latvijas pilskalnus. Latvijas universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Mārcis Auziņš palīdzēs rast atbildes jautājumiem, vai iespējami ceļojumi laikā. Savukārt Agnese Zalcmane, kas nu jau vairākus gadus organizē ikgadējās pilna Saules aptumsuma "medības", dalīsies savos 2019.gada ceļojuma iespaidos. Pasākuma noslēgumā astronomijas entuziasts Ints Ķešāns rosinās klausītājus aizdomāties par to, cik reāls ir ceļojums uz Marsu.

"Savas dzīves laikā ikviens no mums ceļo. Ar bērna pirmajiem soļiem sākas pasaules izzināšanas ceļojumi, kas var būt gan tuvi, gan tāli. Visticamāk ikviens no mums varētu dalīties kāda ceļojuma iespaidos un ikvienam ir kāds ceļojums, kas ir neizdzēšami iespiedies atmiņā. Pieaicinātie lektori ne tikai dalīsies savos ceļojuma iespaidos un motīvos, bet arī centīsies atbildēt uz jautājumiem, kas nodarbina cilvēku prātus mūsdienās. Piemēram, vai iespējams ceļot laikā, kā padarīt ceļošanu jēgpilnu un vai ir iespējams ceļot, lai aizbēgtu no Zemes problēmām," pastāstīja StarSpace observatorijas vadītājs Arnis Ginters.

Pasākums notiks Ogres novadā, Suntažu pagastā, "Kaltiņos" - StarSpace observatorijā. StarParty pasākumā dalība ir bez maksas. Lekcijas sāksies no pl. 15:00, bet debess novērojumi labvēlīgu laikapstākļu gadījumā – līdz ar tumsas iestāšanos. Ja debesis nebūs apmākušās, apmeklētāji varēs vērot dažādus naksnīgo debesu objektus lielajā teleskopā.

Detalizēta programma un informācija par nokļūšanu norises vietā atrodama portālā www.starspace.lv

SIA StarSpace nodarbojas ar astronomijas popularizēšanu lekciju un debess demonstrējumu veidā. SIA StarSpace nodrošina Latvijā lielākā portāla uzturēšanu, kas veltīts astronomijai, kosmonautikai un ar tām saistītajām nozarēm.

