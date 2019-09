Noslēdzies Erasmus+ projekts "Digitālās kompetences darba tirgū"

Ogres novada pašvaldība kopā ar partneriem no Kipras, Rumānijas, Spānijas, Nīderlandes un Vācijas no 2017. gada septembra līdz 2019. gada augustam piedalījās Erasmus+ projektā "Digitālās kompetences darba tirgū: bezdarba samazināšanai jauniešu vidū (jauniešiem ar ierobežotām iespējām)" ("Digital competences for new jobs: young people (with fewer opportunities) fight unemployment – DC4JOBS").

Projekta mērķis bija jauniešiem ar ierobežotām iespējām sniegt apmācības par digitālajām prasmēm, tādā veidā sniedzot jaunas zināšanas, ar kuru palīdzību meklēt nodarbinātības iespējas un cīnīties pret bezdarbu jauniešu vidū.

Projekta ietvaros norisinājās vairākas starptautiskas sanāksmes gan Latvijā, gan sadarbības partneru valstīs Kiprā, Nīderlandē, Vācijā, kurās pārrunāja darba stratēģijas un projekta mācību materiāla izveides plānu, mācību platformas izveidi un darbību, un mācību procesu, kādā jaunieši ar ierobežotām iespējām apgūs zināšanas. Kopīgi sagatavoja interaktīvu mācību materiālu par digitālajām kompetencēm, kuru var izmantot ikviens, lai papildinātu savas zināšanas un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Projektā Ogres novada pašvaldība sagatavoja informāciju par interneta pārlūkiem, informācijas meklēšanu internetā un iegūtās informācijas izvērtēšanu.

Jau informēts, ka šī gada maijā un jūnijā tika organizētas apmācības jauniešiem Ogres tehnikumā (Ikšķiles nov.) un Brīvības ielā 44 (Ogrē), kurā piedalījās vairāk nekā 20 jaunieši no 16 līdz 25 gadu vecumam. Kopā ar apmācību pasniedzēju un Ogres tehnikuma skolotāju Armandu Puču tika veidoti video, kurā paši aktieri bija apmācību dalībnieki. Modernajā Ogres tehnikuma fotostudijā jaunieši nofilmēja sevi un savas kustības un vēlāk apguva, kā šo video materiālu apstrādāt. Izmantojot programmas sniegtās iespējas, jaunieši iemācījās mainīt video fonu, digitāli sevi pārceļot dažādās vietās. Jaunieši arī izmēģināja 3D printeri atslēgas piekariņu gatavošanā, dažādus vizuālā satura veidošanas rīkus, veidoja plakātus, ieguva informāciju par informācijas meklēšanu, laika plānošanu, darbu komandā un citas noderīgas prasmes. Ar tiešsaistes bezmaksas vizuālā satura veidošanas rīku "Canva" un drošību internetā iepazīstināja projekta koordinatore Anete Ozola. Galvenās projekta apmācību tēmas bija digitālā satura veidošana, informācijas atlase, meklēšana, personīgās īpašības darba vidē.

Pēc apmācībām, šī gada jūlijā, Ogres novada Jauniešu domes pārstāves Annija Šķēle un Kristiāna Žaunerčika kopā ar projekta koordinatori Aneti Ozolu piedalījās projekta noslēguma pasākumā Erfurtē, Vācijā. A.Ozola kopā ar projekta partneriem pārrunāja projekta īstenošanas gaitu un dalījās ar secinājumiem. Sadarbības partneri atzinīgi novērtēja Ogres novada jauniešiem projektā sniegtās daudzpusīgās iespējas un zināšanas. Savukārt A. Šķēle un K. Žaunerčika konferencē kopā ar jauniešiem no citām projekta valstīm pārrunāja apgūto, apmācību gaitu, kā arī piedalījās dažādās interesantās aktivitātēs. A.Šķēle stāsta, ka īpaši interesanti bija iepazīt citu valstu valodas.

Ogres un Lielvārdes novada jauniešu dienā "Bez panikas", kas norisinājās 31. augustā, K. Žaunerčika dalījās ar saviem iespaidiem par dalību Erasmus+ projektā "Digitālās kompetences darba tirgū" un aicināja Ogres un Lielvārdes novada jauniešus izmantot projektā sagatavotos mācību materiālus, lai paplašinātu savas zināšanas un digitālās prasmes.

Projekts Nr.2017-1-DE04-KA205-015273 "Digitālās kompetences darba tirgū: bezdarba samazināšanai jauniešu vidū (jauniešiem ar ierobežotām iespējām" ("Digital competences for new jobs: young people (with fewer opportunities)") īstenots ar Erasmus+ programmas finansējumu.

