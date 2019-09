Labiekārtošanas darbi Ogres pilsētā turpinās

Šodien, 12. septembrī, Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis iepazīstināja deputātus, par aktuālajiem būvdarbiem Ogres pilsētā.

Viens no nozīmīgākajiem objektiem, kurā intensīvi notiek būvdarbi, ir aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi pie Ogres upes ietekas Daugavā. Pašlaik ir izbūvēta aizsargmola pamatne. Lai nodrošinātu aizsargmola izbūvi atbilstoši būvniecības tehnoloģijai, vēl līdz 15. septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdens līmenis. Diemžēl darbi ir iekavējušies, taču kopīgiem spēkiem tiek meklēts risinājums, lai objektu pabeigtu noteiktajā termiņā.

Būvdarbi notiek arī bijušās sanatorijas ēkā Gaismas prospektā 2/6 – tiek veiktajumta atsegšana tā remontdarbu veikšanai, skursteņa remonts, pa visu ēkas perimetru notiek pamatu hidroizolācijas darbi, lielajā zālē tiek restaurētas podiņu krāsnis.

Ogres pilsētas skvērā būvdarbi ir pabeigti, dažās vietās tiek piebērta melnzeme un starp bruģi ieslaucītas smiltis. Objekts vēlreiz tiks apsekots, nepieciešamības gadījumā tiks novērstas nepilnības un tad tiks gatavoti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.

Atsākušies darbi Rūpnieku ielā, kur pašlaik darbojas divi uzņēmēji – AS "Sadales tīkli" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"". Darbi bija aizkavējušies elektrotīklu pārbūves dēļ - kamēr netika veikta elektrotīklu pārbūve, apgaismes stabu demontāža un tīklu pārslēgšana, ielas pārbūves darbus nevarēja turpināt. Tomēr pašlaik starp abiem uzņēmējiem notiek laba sadarbība - tiklīdz tiek veikta elektrolīnijas pārbūve un tīklu pārslēgšana, ielas pārbūves darbu veicējs nodrošina seguma sagatavošanu un bruģa ieklāšanu.

Apstiprināts vecās bibliotēkas ēkas (Brīvības iela 35) demontāžas projekts. Paredzētais demontāžas ilgums ir 7 nedēļas, kuru laikā paredzēts pilnībā nojaukt veco ēku, kā arī pārslēgt visas komunikācijas Zvaigžņu ielai 4, kur pašlaik atrodas Ogres Centrālā bibliotēka.

15.augustā noslēgusies sabiedriskā apspriešana par dzelzceļa pārvada izbūvi Kalna prospektā, tiek gatavots būvniecības projekts minimālā sastāvā. Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Satiksmes departamenta drošības audita atzinumu, tiek novērstas auditā minētās nepilnības un tuvākajā laikā projekts tiks pabeigts.

Pilsētā tiek veikta arī vairāku gājēju celiņu izbūve un projektēšana. Viens no tiem ir gājēju celiņš Vidzemes ielā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai, kurā tiek veikta apmaļu izbūve un gatavota pamatne asfaltēšanai. Darbus plānots pabeigt līdz septembra beigām. Nākamnedēļ tiks uzsākti iekšpagalmu remontdarbi Mālkalnes prospektā 18, 22 un 24, un šie darbi jāpabeidz līdz oktobra beigām. Projektēšanas darbi notiek Ogresgala pagasta mājas laukuma atjaunošanai, gājēju celiņa izbūvei uz Pārogres dzelzceļa staciju un Jaunogres prospektā no Raiņa prospekta līdz Baldones ielai.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis papildināja, ka tuvākajā laikā tiks veikti projektēšanas darbi gājēju un veloceliņa izbūvei Akmeņu ielā, jo šajā ielā notiek intensīva gājēju, tai skaitā bērnu kustība, attiecīgo celiņu izbūve uzlabotu iedzīvotāju drošību. Viņš arī atzīmēja, ka būtiska problēma ir nepietiekamais velo novietņu skaits pilsētā, taču tiek meklētas iespējas, kā šo situāciju risināt.

Sēdē tika aktualizēts jautājums par veloceliņa izbūvi uz Ogresgalu. E. Helmanis norādīja, ka veloceliņš tiek projektēts, taču tāpat kā daudzu objektu izbūvē ir nepieciešama saskaņošana ar pieguļošo teritoriju īpašniekiem, kas ir sarežģīts un ilgstošs process, līdz ar to projektēšanas darbi iekavējas. Projektēšanas darbi turpinās, taču nav zināms, vai veloceliņa izbūvi varēs veikt jau 2020. gadā.

E. Helmanis uzsvēra, ka viena no nākamā gadā prioritātēm ir Skolas ielas laukuma sakārtošana, lai iedzīvotāji varētu ērti apmeklēt apkārt esošās iestādes, tai skaitā dzelzceļa staciju. Vēl viena prioritāte ir trošu tilta izbūve pār Ogres upi no Indrānu ielas līdz Rūpnieku ielai. Šī trošu tilta izbūve ir ļoti nozīmīga, jo Lašupēs dzīvo ļoti daudz cilvēku, bet tur nav pieejama nepieciešamā infrastruktūra, piemēram, veikali. Trošu tilts ļaus iedzīvotājiem daudz ērtāk un ātrāk nokļūt upes otrā pusē, kā arī tiks izveidota vienota pastaigu taka gar Ogres upi. Kā prioritāte tika atzīmēta vecās domes (Brīvības ielā 46) ēkas atgūšana, kurā plānots izveidot Jauniešu māju.

Sēdes laikā SIA "Ogres rajona slimnīcas" valdes priekšsēdētājs un Ogres novada pašvaldības domes deputāts Dainis Širovs informēja, ka vecajā poliklīnikas ēkā Miera ielā 2, kas tiks pārbūvēta par dienesta viesnīcu SIA "Ogres rajona slimnīca" darbiniekiem, noslēgta projektēšana un parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu. Šogad paredzēts nomainīt un nosiltināt jumta segumu, veikt inženierkomunikāciju (kanalizācijas, ūdensvada un elektrotīklu) atjaunošanu, ziemā veikt arhīva izbūvi un līdz nākamā gada rudenim ēkas pārbūvi. Viņš arī atzīmēja, ka vairāki ārsti ir izrādījuši interesi par iespēju izmantot dienesta viesnīcu, kā arī Ogres rajona slimnīca ir noslēgusi 5 rezidentūras līgumus ar jaunajiem ārstiem, kuri arī vēlas izmantot šos dzīvokļus. D. Širovs uzsvēra, ka pēc ēkas pārbūves, slimnīcai līdzās atradīsies "ārstu māja", kas ļaus krīzes situācijās daudz ātrāk mobilizēt mediķus.

