* Rubrikā "Vērtē autoritāte" – Lauma Palmbaha: "Ir svarīgas cieņpilnas attiecības un savas vērtības apzināšanās"

"Ikšķiles pašvaldības valdītāji ļoti konservatīvā veidā, droši vien no sava skatu punkta arī argumentēti, iestājas par to, lai līdzekļi, kuri salīdzinoši nāk daudz vieglāk nekā daudzās citās pašvaldībās, arī tiktu iztērēti tā, kā pašvaldība vēlas, piemēram, iegādājoties dārgus pakalpojumus un dzīvojot patiešām bagātnieku dzīvi. To var saprast, bet, raugoties valstiskā mērogā, mani ļoti iedvesmoja mūsu pirmā valsts vīra Jāņa Čakstes piemērs, kurš visiem saviem deviņiem bērniem pateica – jums ir pašiem jāiemācās strādāt un jānopelna sava labklājība! Mēs pa šiem pēdējiem 20 gadiem esam tik ļoti pieraduši, ka tikai "mans" ir svarīgi. Es arī esmu patriote, savas zināšanas sniedzu bērniem šeit, Ikšķilē, bet vienlaikus ļoti labi saredzu, ka Ikšķile ir mazs guļamvagons un tie milzu līdzekļi, kas šeit apgrozās, varētu tikt arī kādiem citiem bērniem."

* "Bet pēdas paliek" – Andra Šrādera grāmata – foto un atceres albums, ko var nosaukt arī par veltījumu Madlienas Rembēnu kapu kalniem. Te īsumā pieminēti arī trīs gadsimtu izcilnieki un viņu dzīves veikums. Lasītājiem ir iespēja novērtēt, kādu pienesumu visplašākajā kontekstā deva vācbaltiešu gleznotājs, viens no vēsturiskā žanra aizsācējiem Latvijas glezniecībā, neapšaubāmi, viens no 19.gadsimta spožākajiem Eiropas mēroga gleznotājiem Kārlis Teodors Hūns; Tautas daiļamata meistars, kokgriezējs, tēlnieks un gleznotājs Jānis Vērītis; ilggadējā Madlienas Rembēnu kapu pārzine, 101 gadu šai saulē nodzīvojusī Aleksandra Miķelsone; skolotājs, kordiriģents, ērģelnieks, dzejnieks, novadpētnieks, grāmatas "Madlienas – Meņģeles draudze pagātnē un tagadnē" autors Arturs Ludvigs Mežaks u.c.

* Panākta vienošanās par elektrotīklu pārbūvi Ogrē, Rūpnieku ielā;

* Jauns kultūrvēsturisks izdevums par Madlienu!

* Sporta un atpūtas dienas nometne "Madlienas vasara 2019";

* Sports: Mūsu orientieristiem medaļu birums Latvijas čempionātā Krāslavā;

Apbalvoti Rembates "Veselības apļu" laureāti; Ogres novada čempione futbolā – Rembates "Streka"!

