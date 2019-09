Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem:" 17. septembra numurā:

* Nākamā gada prioritātes Ogrē – Skolas iela un trošu tilts "Viena no problēmām ir tā, ka uzņēmēji, kas šeit darbojas, nav izbūvējuši savus stāvlaukumus, un tas tagad gulstas uz pašvaldības pleciem. Apvienojot un noasfaltējot divus laukumus pie Ogres dzelzceļa stacijas, būs stāvlaukums 120 automašīnām. Tas sniegs iespēju iedzīvotājiem atbraukt, atstāt automašīnu un doties ar vilcienu, piemēram, uz darbu Rīgā. Būtiski ir savest kārtībā arī Skolas ielu, kas ir viena no centrālajām pilsētas ielām un kur notiek intensīva kustība. Tā būs viena no galvenajām pašvaldības nākamā gada prioritātēm," norādīja E.Helmanis.

* Kuras ir "Ogres novada sakoptākās lauku sētas 2019"?

* Ogres novada pašvaldība aicina šonedēļ pārvietoties kājām vai ar

velosipēdiem;

* Pašvaldība plāno pārņemt stāvlaukumu Ogrē, Zilokalnu prospektā 13;

* Ķeguma novada čempione sēņošanā – "Cielaviņas armija", "Ābolēni” šim pasākumam uzticīgi jau daudzu gadu garumā. Skolotājs Artūrs Ābols izmanto mūsu novada piedāvāto iespēju un saviem audzēkņiem popularizē šo lēto un aktīvo atpūtas veidu – sēņošanu. Jaunieši iegūst gan zināšanas par sēnēm, gan iemācās darboties komandā, gatavojot katru reizi citu savas vienības noformējumu. Šajā reizē uz mežu tika atvesti "Ābolēnu" vairāku gadu karogi, no kuriem pat izveidojām izstādi.

* Vakances mūsu novadu pašvaldībās;

* Arnis Veinbergs: "Ogres novada dome nav pārkāpusi likumu" Biedrība "Latvijas Olu ražotāju asociācija" nosūtījusi iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, aicinot veikt pārbaudes saistībā ar Ogres novada pašvaldības domes rīcību, ļaujot uzņēmumam "Gallusman" iegūt nekustamo īpašumu Madlienas pagastā.

* Un kā jums ar krievu valodu?

"Diemžēl bakalaura grāds konkrētā nozarē un vairāku svešvalodu zināšanas nelīdz atrast darbu, ja nav krievu valodas zināšanu. Paziņas meita, lai gan visādā ziņā atbilda starptautiskas kompānijas prasībām un angļu valodu zināja teju vai labāk par latviešu, kāroto darbu tomēr nedabūja, jo kompānija sadarbojas arī ar Krieviju un tur nu bez krievu valodas zināšanām nekā. Šādas situācijas ir vai ik uz soļa," tā rubrikā "Sveicināti" žurnāliste Dzintra Dzene.

* Tiesājas par izlikšanu no nekustamā īpašuma Civillieta nebūtu nekādas īpašās ievērības cienīga, ja īpašu rezonansi tai nebūtu piešķīrusi pati prasītāja, kura tieši pirms gada savas problēmas risināšanā bija iesaistījusi televīzijas raidījumu "Bez Tabu". Raidījumā sieviete uzstājās kā Lielvārdes iedzīvotāja Marika, bet, protams, reti kurš lielvārdietis viņā neatpazina sava novada pašvaldības domes bijušā priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa dzīvesbiedri.

