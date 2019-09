Jaunās olu ražotnes projekts pavērs biznesa attīstības iespējas daudziem vietējiem uzņēmumiem

SIA "Gallusman" plānotā olu un olu produktu ražotne Madlienas pagastā nodrošinās ne tikai līdz 200 jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pavērs plašas biznesa attīstības iespējas daudziem vietējiem uzņēmumiem.

SIA "Gallusman" turpina darbu pie investīciju projekta attīstības, kura ietvaros Madlienas pagastā iecerēts uzbūvēt modernu olu un olu produktu ražotni, kurā kopumā būs līdz sešiem miljoniem dējējvistu. Projekta īstenošana iecerēta vairākos posmos laika periodā līdz 2027. gadam. Ražošanas uzsākšana plānota nākamā gada otrajā pusē. Nav šaubu, ka "Gallusman" projekts ne tikai nodrošinās papildus nodokļu nomaksu valsts un pašvaldību budžetos, bet arī pavērs plašas biznesa attīstības iespējas citiem Latvijas uzņēmējiem – graudu audzētājiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, iepakojuma ražotājiem un citiem.

"Esam jau tikušies un apsprieduši sadarbības iespējas ar vairākiem vietējiem graudu audzētājiem, kuri ar nepacietību gaida ražotnes darbības uzsākšanu," situāciju komentē SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs. "Turklāt pēdējo gadu tendences Latvijā norāda uz graudu ražas un ar graudiem apsēto platību ikgadēju palielināšanos, tāpēc var droši teikt, ka vietējie graudu resursi mūsu vajadzības nodrošinās pilnībā."

"Ir skaidrs, ka dējējvistu barības ražošanai jaunajā ražotnē nepieciešamo graudu apjoma dēļ būsim viens no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Latvijā. Plānots, ka ik gadu iepirksim līdz 200 tūkstošus tonnu kviešu un 50 tūkstošus tonnu rapša sēklu," Veinbergs uzsver. "Sadarbība ar vietējiem graudu audzētājiem, sevišķi Ogres un tam tuvākajos novados, būs abpusēji izdevīga kaut vai tikai ievērojami zemāku transporta izmaksu dēļ, salīdzinājumā ar izejvielu piegādi no ārzemēm. Tāpēc arī plānojam paļauties uz vietējiem graudu resursiem, kuru lauvas tiesa šobrīd tiek eksportēta nepārstrādātā veidā – bez tiem pievienotās vērtības."

Uzņēmumam projekta attīstības procesā ir nācies saskarties ar vairākiem izaicināmumiem, tajā skaitā ar konkurentu aktīviem nerimstošiem centieniem dažādos veidos aizkavēt ražotnes izveidi, lai saglabātu savas līdz šim nesatricināmās tirgus pozīcijas. "Jāatzīst, ka zināmā mērā tas viņiem ir arī izdevies, taču tam ir savi ieguvumi, jo esam izmantojuši papildu laiku, lai pilnveidotu tehnoloģiskos procesus un padarītu ražotni vēl efektīvāku" turpina Veinbergs.

Attiecībā uz ražotnē radīto kūtsmēslu pārstrādi tiks ieviestas tādas tehnoloģijas, kas būtiski samazinās ražotnes ietekmi uz vidi. Veinbergs norāda: "Iegūtie kūtsmēsli un citi ražošanas blakusprodukti tiks gan pārstrādāti biogāzē, nodrošinot ražotnes energoneatkarību, gan pārstrādāti izžāvēta un granulēta augsnes bagātināšanas līdzekļa veidā, kas ir efektīvāks un lētāks par rūpnieciskajiem vai fosilajiem minērālmēsliem. Šim produktam turklāt ir milzīgs potenciāls arī eksporta tirgos sakarā ar Eiropas Savienības līmenī definētajiem stratēģiskajiem mērķiem veicināt lauksaimniecības blakusproduktu pārstrādi un samazināt importēto minērālmēslu patēriņu lauksaimniecībā."

Sekojot tirgus tendencēm, kad daudzi pārtikas ražotāji un mazumtirdzniecības tīkli Eiropā tuvākajā nākotnē ir apņēmušies atteikties no sprostos turētu putnu dētu olu iepirkšanas, jaunajā ražotnē tiks ražotas ārpus sprostiem turētu putnu olas. "Tā kā ārpus sprostiem turētu putnu olas ir objektīvi dārgākas zemākas putnu ražības un augstāku uzturēšanas izmaksu dēļ, tad Latvija, kurā pirktspējā vēl kādu laiku nebūs Eiropas attīstītāko valstu līmenī, nav mūsu plānotais tirgus segments. Neesam arī slēpuši savus plānus eksportēt līdz 90% no ražotās produkcijas, līdz ar ko mēs nevaram uzskatīt sevi par Latvijas olu ražotāju tiešu konkurentu Latvijas olu tirgū. Gluži pretēji – mēs varam kopīgi strādāt, lai popularizētu Latviju eksporta tirgos kā kvalitatīvu produktu ražotāju, kas vienlaicīgi ar savu apjomu spēj apmierināt tirgus arvien pieaugošo pieprasījumu. No tā ieguvēji būtu visi," norāda Veinbergs.

Jau esošais "Ovostar Union" grupas sadarbības partneru tīkls Eiropā un Tuvajos Austrumos, ko joprojām turpina attīstīt Latvijas uzņēmums "Ovostar Europe", būs pamats jaunās ražotnes produkcijas noietam. "Bez šādas bāzes ienākšana Eiropas tirgū varbūt varētu šķist riskanta, tāpēc attiecīgi sagatavošanās darbi tiek veikti jau vairākus gadus," atzīst Veinbergs.

"Neskatoties uz jau ilgstoši Latvijas ekonomikā uzsvērtu nepieciešamību veicināt uz eksportu orientētu ražošanas uzņēmumu izveidi un attīstību, nereti nākas teju vai aizstāvoties atbildēt uz jautājumu: "Kāpēc ražotni paredzēts būvēt tieši Latvijā?"", norāda Veinbergs. "Taču tur nav nekādas mistikas – lēmums par ražotnes izveidi Latvijā pieņemts, izvērtējot dažādus kritērijus, piemēram, enerģijas, izejvielu un darbaspēka resursu pieejamību, nodokļu politiku, klimatu, loģistikas jautājumus u.c., kas ir gluži dabiski un pašsaprotami, runājot par biznesa attīstību," izklāsta Veinbergs. "Ne mazsvarīgs faktors lēmuma pieņemšanā bija arī mans viedoklis, jo šajā valstī un šajā nozarē esmu strādājis lielu savu profesionālas dzīves daļu, un esmu gatavs šo pieredzi likt lietā arī turpmāk.

Uzskatu, ka Latvija ir lieliski piemērota vieta ražošanas attīstībai ar milzīgu attīstības potenciālu. Neslēpšu arī to, ka ražotnes attīstīšana Latvijā man ir nozīmīga arī patriotisku apsvērumu dēļ, jo man rūp mūsu valsts labklājība un tas, ka ar savu darbu varu sniegt kādu artavu kopējam labumam."

"Kā jau iepriekš esmu publiski paudis, mūsu mērķis ir izveidot ilgtspējīgu projektu" nobeidz Veinbergs. "Bez atbildīgas pieejas ražošanas procesiem, bez iespējami labāku darba apstākļu nodrošināšanas darbiniekiem un bez cieņpilnas un abpusēji izdevīgas sadarbības ar ražotnes darbam nepieciešamo izejvielu un pakalpojumu piegādātājiem, šo merķi nav iespējams sasniegt. Līdz ar ko, neskatoties uz radīto pretestību, šobrīd ieguldām smagu darbu tāda projekta īstenošanā, kas būs vērsts ne tikai uz paša uzņēmuma izaugsmi, bet arī sniegs labumu visiem iesaistītajiem."

SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir viens no pieredzējušākajiem savas jomas speciālistiem, kurš 11 gadus vadījis Latvijas šobrīd lielāko olu ražotāju - AS "Balticovo", bet pēdējos sešus gadus ir atbildīgs par ražošanas attīstības jautājumiem "Ovostar Union" grupā.

