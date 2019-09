Latvijas Olimpiskā diena 2019 – Ogres novadā

Jau šo piektdien, 20. septembrī, Ogres stadionā pulcēsies Ogres un Lielvārdes novadu skolēni un Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi tradicionālajā pasākumā "Olimpiskā diena 2019", kura devīze ir "Nāc un vingrot sāc!".

Aicināti pievienoties ikviens, kuri labprāt kopā vingrotu! Kā arī darba kolektīvi! Visos Latvijas novados un pilsētās vingros un sportos vismaz 150 000 dalībnieku.

Vienlaikus visās norises vietās rīta vingrošana sāksies plkst.10.05, pēc tam notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Ogres stadionā skolēni sacentīsies stafešu skrējienos: 4x100 m, pretstafetē 12x60 m, zviedru stafetē 100x200x300x400.

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja piedalīties bērnu futbola festivāla aktivitātēs – ar futbolu saistītos uzdevumos un aktivitātēs (8 – 10 stacijas), kas tiks paziņotas pasākuma dienā.

Ap plkst. 12 – dalībnieku sveikšana, piemiņas balvu pasniegšana.

Pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un sākumskolas klašu skolēniem ir iespēja piedalīties zīmējumu konkursā, kur dalībniekiem dots uzdevums uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Savukārt eseju konkursā 7. līdz 12. klašu skolēniem būs iespēja rakstīt iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai komandai, ņemot vērā, ka 2020.gada vasarā Tokijā norisināsies XXXII Olimpiādes spēles.

"Olimpiskās dienas 2019" pasākumi ir bez maksas, visiem dalībniekiem tiks pasniegti SOK 2019. gada sertifikāti, kas apliecina dalību "Olimpiskās dienas 2019" pasākumos, bet viena labākā izglītības iestādes komanda saņems LOK speciālbalvas.

Oficiālais "Olimpiskās dienas 2019" tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos ir #OlimpiskaDiena #OlimpiadeLV #tuvari. Ar "Olimpisko dienu 2019" arī šogad sāksies "Eiropas Sporta nedēļas" pasākumu programma. "Eiropas Sporta nedēļa" norisināsies no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis būs veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā,un tajā iesaistīties tiks aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Zināšanai:



"Olimpiskās dienas" norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā.



Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.



LOK "Olimpisko dienu" rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā.



Ar 2008.gadu "Olimpiskajā dienā" ir iespēja tuvāk iepazīties ar Olimpiskajiem sporta veidiem, klātienē satikt Olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus.



"Olimpisko dienu 2019" Ogres novadā atbalsta Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada sporta centru.

Atbalsta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsponsori SIA "Latvijas Mobilais telefons" un AS "Latvijas Valsts Meži"; LOK sponsori – AS "Grindeks" un "4F"; LOK sadarbības partneris VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"". "Olimpiskās dienas 2019” partneris ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas sponsors "Bridgestone", kā arī informatīvi to atbalsta VSIA "Latvijas Televīzija", VSIA "Latvijas Radio" un žurnāls "Sports".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44713