Ogres 1. pasta nodaļa līdz novembra beigām strādās testa darbalaikā

Lai izzinātu klientu vēlmes un pakalpojumu reālo pieprasījumu, Ogres 1. pasta nodaļa no 2019. gada 15.oktobra līdz 30. novembrim strādās testa režīmā atbilstoši jaunam darbalaikam.

Pirmdienās testa periodā nodaļas darbalaiks pagarināts par vienu stundu, piektdienās – par divām stundām, bet sestdienas noteiktas par brīvdienām, tādējādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem. Pamatojoties uz testa laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts lēmums, vai Ogres 1.pasta nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.

Klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumi Ogres 1.pasta nodaļā Brīvības ielā 38 liecina, ka darbdienu vakaros nodaļu apmeklē ievērojami vairāk klientu nekā sestdienās, kad klientu plūsma un ieņēmumu apjoms samazinās par aptuveni 80% salīdzinājumā ar darbdienām. Tāpēc Ogres 1.pasta nodaļai no 15.oktobra līdz 30.novembrim testa režīmā tiek mainīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpojumu reālo pieprasījumu un pieejamību, kas ļautu pieņemt lēmumu, vai šādu darbalaiku pēc testa perioda beigām noteikt pastāvīgi.

Testa periodā Ogres 1.pasta nodaļa strādās pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, savukārt piektdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.

