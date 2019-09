Tiks iežogota teritorija pie šautuves Jaunogres prospektā 2

Šī gada oktobrī tiks uzsākti Ogres novada sporta centra stadiona teritorijas pie šautuves Jaunogres prospektā 2 iežogošanas un sakārtošanas darbi.

Pašlaik teritorija pie šautuves ir nesakārtota, neizgaismota un piemēslota, bieži vien tur tiek atrastas arī šļirces un alkoholisko dzērienu pudeles. Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga stāsta, ka šī teritorija ir Ogres novada pašvaldības īpašums, kuru jau sen ir plānots sakārtot, taču situāciju sarežģīja tas, ka līdz šim nebija veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, nosakot pašvaldības un privātīpašuma robežas. Beidzot robežu uzmērīšana ir pabeigta un tās ir saskaņotas ar privātīpašniekiem, tāpēc var uzsākt teritorijas sakārtošanu.

Dz. Žindiga norāda, ka pašlaik daudzi iedzīvotāji stadionu izmanto kā īsāko ceļu, lai nokļūtu uz pilsētu, kas nav pieļaujams, tāpēc, pirmkārt, stadiona teritorija tiks nožogota no visām pusēm. Jau oktobrī tiks uzstādīts sieta žogs no Skolas ielas puses, kur šobrīd starp stadiona betona sētu un privātīpašumiem ir iestaigāta taciņa, kā arī vārti no Jaunogres prospekta puses, nodrošinot, ka pie šautuves varēs iebraukt tikai transports ar speciālo atļauju. "Pašvaldība Ogres novada sporta centram stadiona teritorijas sakārtošanai ir piešķīrusi 22 000 eiro. Jau vasarā ir nojaukta betona sēta un uzstādīts sieta žogs pie volejbola laukumiem. Šie finanšu līdzekļi tiks izmantoti arī sieta žoga uzstādīšanai apkārt teritorijai pie šautuves, kā arī pēc tam tiks nojaukta tur esošā betona sēta," norāda Dz.Žindiga, piebilstot, ka iespēja sakārtot un nožogot teritoriju palīdz kontrolēt, kas tajā notiek, piemēram, pēc volejbola laukumu nožogošanas, tie tiek izmantoti tikai paredzētajam mērķim, kā arī tiek nodrošināts, lai spēlētāji aiz sevis savāc atkritumus.

Aktīvi tiek izmantots pilsētas svētkos atklātais skeitparks, taču arī šeit sākotnēji bija lielas problēmas ar teritorijas piegružošanu. Piesaistot pašvaldības policiju, situācija ir uzlabojusies. Tomēr joprojām daudzi neievēro skeitparka lietošanas noteikumus – izmanto to arī lietus laikā un atrodas tajā bez ķiverēm. "Vēlreiz vēlos aicināt apmeklētājus saudzīgi izturēties pret būvi un savu inventāru, ievērot skeitparka lietošanas noteikumus, kā arī izmantot ķiveres un citus drošības līdzekļus," uzsver sporta centra direktore.

Runājot par turpmākajiem plāniem, Dz.Žindiga atklāj, ka pakāpeniski sieta žogu plānots uzstādīt apkārt visam stadionam, demontējot pašlaik esošo betona sētu, jo tā savā ziņā izolē stadionu no pilsētas, jaunais sieta žogs daudz labāk iekļausies apkārtējā vidē. Pārbūves darbi būtu nepieciešami šautuves ēkai, to paplašinot. Tur varētu atrasties visa sporta centra administrācija un apmeklētājiem visi speciālisti būtu pieejami vienuviet. Savukārt sporta centrā tiktu atbrīvotas telpas, kur varētu iekārtot vingrošanas un spoguļzāles, tādejādi risinot problēmas, kas saistās ar telpu trūkumu. Plānots demontēt arī elektronisko bērnu rotaļu laukumu, kurš sen jau nedarbojas. Pašlaik notiek apmaļu izbūve apkārt basketbola laukumam, kur projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros tika piešķirts finansējums ziemā iekārtot slidotavu.

"Mēs priecājamies, ka iedzīvotāji aktīvi izmanto stadionu, tāpēc vēlamies, lai tajā būtu patīkami uzturēties un nodarboties ar dažādām fiziskā aktivitātēm," nobeigumā piebilst Dz.Žindiga.

