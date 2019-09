Ogres novadā pieaudzis iedzīvotāju skaits

Ogres novads iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais Latvijā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati par iedzīvotāju skaitu uz 2019. gada 1. septembri liecina, ka šobrīd savu dzīvesvietu Ogres novadā ir deklarējis 34 662 iedzīvotāji, kas ir par 71 iedzīvotāju vairāk nekā gada sākumā.

Uz šī gada 1. septembri deklarēto iedzīvotāju skaits Ogrē ir 24 251 (+ 61), Ogresgala pagastā 3 126 (+ 76), Krapes pagastā 637 (+ 3), Ķeipenes pagastā 911 (– 9), Lauberes pagastā 607 (– 6), Madlienas pagastā 1 543 (– 5), Mazozolu pagastā 473 (– 6), Meņģeles pagastā 521 (– 11), Suntažu pagastā 1774 (– 18), Taurupes pagastā 779 (– 14).

Līdz šim kopējā bilance bija negatīva, kaut gan pēdējos gados iedzīvotāju skaitam novadā bija tendence stabilizēties, bet pēdējo deviņu mēnešu laikā tas pat ir sācis pieaugt. Ja 2015. gadā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā bija samazinājies par 499, 2016. gadā – par 413, 2017. gadā – par 410, tad 2018. gadā iedzīvotāju skaits sarucis vairs tikai par 71, bet no šī gada sākuma līdz 1. septembrim ir vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 71.

Ogrē, kur pirms tam iedzīvotāju skaits samazinājās, 2018. gadā ir sācies iedzīvotāju skaita pieaugums – pilsētā uz šī gada sākumu bija par 39 deklarētiem iedzīvotājiem vairāk nekā 2018. gada sākumā, bet šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis vēl par 61 iedzīvotāju.

Jāatzīmē, ka kopš gada sākuma novada pagastos kopumā ir pozitīva bilance – no 2019.gada 1.janvāra līdz 1.septembrim iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 10 (līdz šim tas bija tikai sarucis). Vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums ir Ogresgala pagastā, kur pēdējo deviņu mēnešu laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 76. Ogresgala pagastā stabils iedzīvotāju skaita pieaugums sācies 2015. gadā – plus 19, 2016. gadā – plus 35, 2017. gadā – plus 27, 2018. gadā – plus 19.

Iedzīvotāju skaits turpina pieaugt arī Krapes pagastā – no gada sākuma plus 3. Jāatzīmē, ka no šī gada sākuma līdz 1.septembrim iedzīvotāja skaita sarukums, salīdzinot pret 2018.gadu, ir samazinājies Ķeipenes, Lauberes un Madlienas pagastos.

2018.gads bija pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad Ogres pilsētā deklarēto iedzīvotāju skaits kaut nedaudz, tomēr ir pieaudzis, beidzot tas ir pieaudzis arī novadā.

Vērtējot pašreizējo situāciju saistībā ar iedzīvotāju skaitu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmē: "Tā ir ļoti iepriecinoša ziņa, kas kārtējo reizi pierāda, ka strādājam pareizā virzienā. Jau šī gada sākumā bija liels gandarījums, ka 2018. gadā iedzīvotāju skaita sarukums novadā bija krietni mazāks nekā iepriekšējos gadus, bet nu tas ir pat sācis pieaugt. Pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai motivētu cilvēkus deklarēties novadā, ieviešot Ogres novada iedzīvotāja karti, palielinot nekustamā īpašuma nodokli mājokļiem, kuros nav deklarēto personu, labiekārtojot pilsētvidi, sakārtojot ielas pilsētā un ceļus pagastos, nodrošinot dažādu pakalpojumu pieejamību ne tikai pilsētā, bet arī pagastos. Mēs mērķtiecīgi turpināsim strādāt, lai pilsētā un visā novadā cilvēki justos labi un gribētu šeit dzīvot."

