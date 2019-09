Sveiciens no Ogres Pasaules Tūrisma dienā!

Svinot Pasaules Tūrisma dienu neaizmirstiet, ka Ogre atrodas mazāk nekā stundas attālumā no Rīgas, tāpēc ir ērti sasniedzama ceļotājiem no visas Latvijas. Vēsturiski Ogres pilsēta jau 20. gadsimta 30. gados bijusi populāra kūrortpilsēta, apmeklētības ziņā atpaliekot tikai no Jūrmalas.

Ogre reiz slavēta kā labākā veseļošanās vieta Latvijā ar lieliskām peldvietām, veselīgu klimatu un aizraujošu aktīvās atpūtas piedāvājumu visos gadalaikos.

Arī pašlaik Ogres novads lepojas ar savām dabas un kultūrvēstures bagātībām – tajā ir gan skaistas ainavas, gan plaši mežu un ūdens resursi, kā arī nozīmīgi kultūrvēstures pieminekļi. Visos gadalaikos iespējams mesties iekšā aktīvos piedzīvojumos – doties pārgājienos, skriet, braukt ar velosipēdu, nodarboties ar distanču slēpošanu, kā arī

citos veidos pilnvērtīgi atpūsties ar draugiem vai ģimenes lokā.

Katra Ogres novada daļa ir atšķirīga viena no otras, šeit tiek piedāvātas plašas un daudzveidīgas atpūtas iespējas. Jāņem vērā, ka visu vienā dienā apskatīt nav

iespējams. Pašreiz galvenais ir baudīt rudenīgās dienas un gūt jaunus iespaidus, lai aukstajā ziemas periodā mūs sildītu skaistas atmiņas.



Vairāk informācijas par atpūtas iespējām Ogres novadā meklē www.visitogre.lv vai

Visit Ogre sociālajos tīklos Facebook un Instagram.



Noskaties arī jauno video par Ogri ŠEIT.

