Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 1.oktobra numurā:

* Par godu Pasaules Tūrisma dienai dodas pārgājienā pa Ogri

"Pasaules Tūrisma dienu atzīmē 27.septembrī. Tūrisms ir lieta, kur nevar pateikt, ka ir kāds konkrēts datums tūrisma sezonas sākumam vai noslēgumam. Izlēmām, ka šo dienu atzīmēsim brīvdienā, izceļot Ogres skaistumu rudenī, kad lapas sāk krāsoties. Cilvēkiem patīk pastaigas un daba. Ceru, ka šis pārgājiens sniegs ierosmi izpētīt arī citus mūsu piedāvātos maršrutus," saka ONTIC tūrisma konsultante Velta Riekstiņa.

* Lielvārdes novads popularizē savus tūrisma objektus

Iecienītākie tūristu apskates objekti novadā ir Lielvārdes parks ar Lielvārdes viduslaiku pilsdrupām, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, Uldevena pils, "Trušu karaliste", alus darītava "Pumpurs", Māra Plūmes sidra darītava, "Zelmas maiznīca", kā arī, protams, izklaides parks "Avārijas brigāde".

* Ikšķiliete Gunta Ķēniņa lūdz finansiālu palīdzību ugunsnelaimē cietušās mājas atjaunošanai;

* Vakances mūsu novadu pašvaldībās

Pašvaldība arī izsludinājusi atkārtotu konkursu uz Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu. Mēnešalga – 1510 eiro (pirms nodokļu nomaksas), pieteikšanās līdz 24.oktobrim.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Domāju tā: Prieks par Vidzemes ielā izbūvēto gājēju ietvi!

Akmeņu ielas iedzīvotāju vārdā – Gatis Rengards.

* Greivule laimē 350 eiro, viņas sāncense – automašīnu;

* Dzīvokļu īpašnieki uz siltināšanas projektu realizēšanu raugās piesardzīgi

SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs skaidro, ka, iespējams, galvenie apsvērumi, kāpēc iedzīvotāji atteikušies no siltināšanas projektu tālākās virzības, saistīti ar to, ka Ogres pilsētā ir salīdzinoši zems siltumenerģijas tarifs. Ekonomiskā atdeve 30 gadu periodā ir mazāka un attiecīgi līdzfinansējums, kuru var saņemt no "Altum", ir zemāks nekā daudzviet citur Latvijā.

* Praktiski un noderīgi: Kā skaisti sagatavot maltītei lašmaizītes; produkti, kas palīdz uzveikt sliktu garastāvokli;

* Mazo skolu futbola turnīrā Taurupē – divi zelti Birzgalei, viens Lēdmanei;

* Ikšķiles novada zolmaņu godu aizstāv Terēzija Rubene.

