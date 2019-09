Uzraudzības padome izskata jautājumus par Zilo kalnu apsaimniekošanu

30. septembrī Ogres novada pašvaldībā notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" (turpmāk – aģentūra) Uzraudzības padomes kārtējā sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi, kas saistīti ar dabas parka apsaimniekošanu un finansējuma izlietojumu.

Viens no aktuālajiem jautājumiem ir elektrības kabeļa izbūve no Aktīvās atpūtas laukuma līdz Smiltāju kapiem, kas ir viena no Ikšķiles novada pašvaldības prioritātēm. Aģentūras vadītāja Ieva Kraukle informēja, ka pirms kabeļa izbūves nepieciešams veikt ceļa atmežošanas darbus. Pašlaik Valsts meža dienestā ir iesniegts projekts par atmežošanu, pēc šo darbu izpildes aģentūra vērsīsies pie AS "Sadales tīkli", kas veiks kabeļa izbūvi. Ja neradīsies sarežģījumi, elektrības kabeļa izbūve tiks veikta jau šogad.

Aģentūra ir paredzējusi veikt arī divu tualešu izbūvi – Ogres pusē pie piedzīvojuma parka "Milžu taka" un, ņemot vērā, ka ir radies ietaupījums elektrības kabeļa izbūves projektā, arī Ikšķiles pusē slēpošanas trases sākumā. Ogres pusē tualetes tehniskais projekts ir izstrādāts un iesniegts Ogres būvvaldē. Tiklīdz būvvalde projektu saskaņos, Valsts meža dienestā tiks iesniegts atmežošanas plāns, pēc tā apstiprināšanas tiks uzsākti tualetes izbūves darbi. Tualetei Ikšķiles pusē ir pieprasīti tehniskie noteikumi projektēšanas darbiem.

Sēdē tika turpināta diskusija arī par ceļa no autoceļa P5 virzienā uz Dubkalnu ūdenskrātuvi izbūvi. Sākotnēji dabas aizsardzības institūcijas neatļāva veikt esošā ceļa paplašināšanu, jo tas ved cauri dabas parkam un Natura 2000 teritorijai. Meklējot iespējamos risinājumus, tika izstrādāts projekts, kas paredz šo ceļu izbūvēt apmēram 300 metrus tālāk virzienā uz Tīnūžu pusi, tomēr šajā gadījumā nepieciešams daudz lielāks finansējums nekā aģentūrai ir pieejams. Paralēli ticis izstrādāts arī projekts, kas paredz esošā ceļa paplašināšanu un sakārtošanu. Abi projekti tika iesniegti izskatīšanai vides ekspertiem, kuri savā atzinumā ieteica veikt ceļa izbūvi pa esošo trasējumu. Šobrīd šis atzinums ir iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldē, pēc tās atzinuma sniegšanas tiks plānota tālākā rīcība.

Uzraudzības padome tika iepazīstināta ar aģentūras jauno mājaslapu, un sēdes laikā tika izskatīts, kas tajā vēl būtu jāuzlabo, lai mājas lapa būtu ērti lietojama, nodrošinātu apmeklētājiem iespēju viegli atrast nepieciešamo informāciju.

I.Kraukle informēja arī par citiem saimnieciskajiem darbiem, kas tiek veikti dabas parkā. Valsts meža dienesta fitopatologs ir veicis kalstošo un bojāto koku apsekošanu dabas parka Ogres daļā. Tiek gatavots atzinums par ieteicamo tālāko darbību - paredzot bojāto koku izzāģēšanu un jauno koku iestādīšanu nākamā gada pavasarī. Apsekojot dabas parkā esošos informatīvos stendus, tika konstatēts, ka daudzi no tiem ir ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc tiks veikta informatīvo stendu maiņa, kā arī aktualizēta tajos esošā informācija. Regulāri tiek veikti arī koka konstrukciju kopšanas un tīrīšanas darbi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44814