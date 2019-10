Izglītība pārmaiņu laikā - Ogrē ģimenes realizē sapni par savu Valdorfskolu

Raidījums "Ģimenes studija" ciemojas pie Rudzīšu ģimenes Ogrē. Ģimenes ikdienas darbs saistīts ar izglītību, tāpat viņi kopā ar citām ģimenēm vēlas realizēt sapni par savu Valdorfskolu, uzskatot, ka pārmaiņas izglītībā ir lielas un ļoti nepieciešamas.

Rinalda un Evijas Rudzīšu darba gaitas saistītas ar izglītības sistēmā ritošajiem pārmaiņu procesiem, Rinalds rīko pedagogu konferences "Skola 2030" ietvaros, bet Evija nupat uzsākusi strādāt platformā "Edurio", kas nodarbojas ar atgriezeniskās saites stiprināšanu starp skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm. Viņu ģimenē aug trīs bērni – Alise (13), Kate (10) un Miks (5). Abi jaunākie apmeklē Ikšķiles Brīvo skolu, bet lielā māsa nupat uzsākusi mācības Ogres 1. vidusskolā.

Evija vērtē, ka šis ir interesants laiks, kurā ir daudz jaunu sākumu – viņa ir sākusi strādāt jaunā darbā - platformā "Edurio", kas mēģina panākt to, lai skolas jēgpilni uzdotu jautājumus vecākiem, skolēniem, skolotājiem un atbildes pēc tam izmantotu skolas darba uzlabošanā.

"Liekas vienkārši un pašsaprotami, bet realitātē tas reizēm nav tik veiksmīgi," stāsta Evija Latvijas Radio raidījumā "Ģimenes studija".

Otrs sākums ir vecāku veidota skola Ogrē.

"Vēl viens jauns sākums - mēs esam Ogrē savākušās vairākas ģimenes, kas grib veidot savu skolu, esam izsapņojuši sapni par savu Valdorfskolu. Pie tā čakli strādājam. Esam apņēmības pilni," atklāj Evija.

Rinalda ikdiena ir saistīta ar projektu "Skola 2030", kur viens no pienākumiem ir vadīt mācības skolotājiem, otrs izaicinājums - organizēt projekta konferences. Rinalds atzīst, ka daļa skolotāju ir uzbūvējusi lielu sienu un pārmaiņas pieņem negribīgi.

"Ar laiku pretestība mazinās. Ar laiku skolotāji atskārš, kāpēc kādu lietu ir apguvuši, kāpēc tas ir piedāvāts un kā to izmantot mācību procesā. Mēs parādām principus, un skolotājiem ir jāiet uz skolu un jāmēģina. Tad pats saprot, kas no tā der vai neder," savu darbu raksturo Rinalds.

"Cilvēkiem vienmēr ir pārmaiņas grūti pieņemt, un šīs ir milzīgas pārmaiņas, bet vajadzīgas," atzīst Evija.

Saviem bērniem Rudzīši ir izvēlējušies Ikšķiles Brīvo skolu. Tiesa, Alise jau mācības šajā skolā pabeigusi un pirmo gadu mācās lielajā skolā – Ogres 1. vidusskolā. Viņa atzīst, ka iedzīvoties bijis viegli, jo tur ir vairākas draudzenes un arī mācības patīk.

Rinalds piebilst, ka Ogres 1.vidusskola ir arī pilotskola projektā "Skola2030" un pati mēģina citus projektus, jaunas mācību metodes. Bet Ikšķiles Brīvo skolu saviem bērniem izvēlējušies, jo gan Evija, gan Rinalds paši ir saistīti ar izglītību un viņiem ir jau bijusi sava vīzija par skolu.

"Mums ir priekšstats un vīzija, kā mainās cilvēki, kā jāmainās izglītībai, skolai. Tāpēc ir grūtāk palaist tradicionālā skolā. Svarīgi, ka skolotāji ierauga bērnus, ka bērnu vajadzības ņem vērā. Ir, protams, lielās skolas, kur to dara, ir skolotāji, kas to dara, un tas ir cienījami, bet mēs redzējām, ka Ikšķiles Brīvā skolā to var lielākā mērā izdarīt. Iepriekš interesējāmies, un tas atbilst tam, kā mēs iedomājamies skolu," stāsta Evija.

Rinalds stāsta, ka arī paši iesaistījušies Ikšķiles Brīvās skolas attīstībā, palīdzējuši rakstīt projektus, lai piesaistītu finansējumu, Evija arī kādu laiku skolā strādājusi. Bet topošo Valdorfskolu Ogrē viņi neuzskata par konkurenci, bet vēl vienu izvēles iespēju vecākiem.

"Valdorfskola būs papildinājums Ikšķiles Brīvajai skolai, tas parāda, ka vecāki meklē dažādus citus veidus, jo ir dažādas pedagoģijas, katra nāk ar kaut ko nedaudz citu, ierauga kaut ko citu.

Tas parāda vajadzību. Skaisti, ka apkārtnē var izvēlēties dažādas pieejas, tas liek vecākiem interesēties un pētīt, ko gribi savam bērnam," atzīst Evija.

Rinalds norāda, ka vecākiem ir svarīgi izvērtēt, vai viņa bērnam der liela skola vai maza, svarīgi gan vecākiem, gan skolotājiem ir izvērtēt bērna vajadzības. Savukārt Evija piebilst, ka spēja redzēt katru bērnu nenozīmē, ka darām tikai to, ko grib bērns.

"Visa izglītošanās jau ir par to, lai pedagogs redz, kur bērnu pavirzīt, pamudināt," tā Evija.

Līdztekus sarunai par jauniem sākumiem un katram bērnam piemērotu skolu, Rudzīšu virtuvē top arī Mika iecienītā "saules zupa" un ceptu ābolu deserts.

Saules zupa

Nomizo un palielos gabalos sagriež ķirbi, liek katlā un sautē. Kad ķirbis mīksts, tam pievieno apceptus sīpolus un masu pārliek blenderī, samaļ. Pēc tam visu pārlej atpakaļ katlā, papildina ar saldo krējumu, var pievienot arī kariju vai citas garšvielas pēc savas gaumes.

Zupu pasniedz pārkaisītu ar apceptām ķirbju sēklām un grauzdētu maizi.

Cepti āboli ar saldējumu

Ābolus sagriež daiviņās, izkārto uz cepamās plāts, pārkaisa ar cukuru un kanēli, cep cepeškrāsnī, kamēr mīksti. Pasniedz ar saldējumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44854