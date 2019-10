Friziera pakalpojumi sociālā dienesta klientiem

Ogres novada Sociālais dienests pēc pārcelšanās uz jaunajām telpām Upes prospektā 16, Ogrē, vairs nenodrošina friziera pakalpojumus dienesta telpās, tagad tie pieejami frizētavā Upes prospektā 18A.

Sākot ar 2019. gada oktobri friziera pakalpojumi dienesta klientiem (vīriešiem, sievietēm, Ogres novada pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām) tiek nodrošināti frizētavā “Nojausma” Upes prospektā 18A, Ogrē.

Pakalpojuma cenas

Matu griešana salonā vai pie klienta mājās 3 - 6 euro (cena atkarīga no matu garuma un apjoma); ilgviļņu likšana salonā vai pie klienta mājās 10 - 15 euro (cena atkarīga no matu garuma un apjoma); izbraukšana pie klienta mājās, iepriekš vienojoties par papildu samaksu, kas atkarīga no attāluma.

Pakalpojums tiek nodrošināts gan iepriekš pierakstoties pa tālruni 26516806, gan rindas kārtībā frizētavas "Nojausma" telpās.

Sadarbības līgums noslēgts līdz 2021. gada 31. decembrim.

