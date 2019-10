Turpinās Ogres pilsētas labiekārtošanas darbi

10. oktobra Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis iepazīstināja deputātus ar aktuālajiem būvdarbiem Ogres pilsētā.

Būvdarbi turpinās Rūpnieku ielā, kur pašlaik darbojas divi uzņēmēji – AS "Sadales tīkli" un SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"". Diemžēl laicīgi nav piegādātas AS "Sadales tīkli" nepieciešamās sadales kastes, kas, savukārt, palēnina darbu izpildes gaitu, taču šī problēma kopīgiem spēkiem tiek risināta, lai ielas pārbūves darbi tiktu laicīgi pabeigti.

Rekonstrukcijas darbi turpinās arī bijušās sanatorijas "Ogre" ēkā (Gaismas prospektā 2/6) – veikta jumta pārbūve 500 m2 platībā, pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi, atjaunoti skursteņi, tiek veikta cokola un grīdu pamatnes lielajā zālē atjaunošana, turpinās podiņu krāšņu restaurācijas darbi. Ēkas rekonstrukcijas laikā ir atklāti jauni zīmējumi, par ko ir ziņots arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Jāatzīmē, ka ieejas mezgla konstrukcijas (veranda) ir daudz sliktākā stāvoklī nekā sākumā konstatēts - nesošās konstrukcijas un logu rāmji ir bojāti, nav iespējams uzklāt jumta segumu. Pašlaik tiek meklēts risinājums, kā nostiprināt un iekonservēt ieejas mezglu, līdz tiks atrasts finansējums ēkas tālāko renovācijas darbu veikšanai.

Degradētajā teritorijā Akmeņu ielā 74 ir pabeigti aptuveni 80% no apakšzemes komunikāciju izbūves darbiem, tiek betonēta pamata pēda, urbti pamatu pāļi, pasūtītas metāla konstrukcijas, kas šogad tiks uzstādītas, darbi turpināsies arī ziemā.

Šobrīd vecās bibliotēkas ēkas teritorijā (Brīvības ielā 35) tiek veikti sagatavošanās darbi, lai tuvākajā laikā uzsāktu ēkas demontāžu. Nozāģēti būvprojektā paredzētie koki, veikta sadales tīklu atslēgšana no šīs ēkas un risināti jautājumi par komunikāciju pārslēgšanu uz Zvaigžņu ielu 4, kur pašlaik darbojas Ogres Centrālā bibliotēka, lai netiku traucēta bibliotēkas darbība.

Intensīvi notiek aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi pie Ogres upes ietekas Daugavā. Darbi ir iekavējušies, jo pie pazeminātā ūdens līmeņa atsevišķi mola posmi netika izbūvēti, līdz ar to veiktas izmaiņas projektā, lai to varētu izdarīt pie pašreizējā ūdens līmeņa. Lai saskaņotu izmaiņas, bija nepieciešamas laiks. Ogres novada pašvaldība kā pasūtītājs ir vērsusies pie iesaistītajām institūcijām (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (VARAM), Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB)) par iespēju pagarināt būvdarbu izpildes termiņu. Paredzētajā laikā var netikt pabeigti objekta labiekārtošanas darbi, taču, tā kā tas neietekmē būves hidrotehniskās īpašības, projekta mērķis pasargāt pilsētu no plūdiem tiktu sasniegts.

Izpilddirektors arī informēja, ka ir sagatavoti jauni risinājumi vides pieejamībai pārvada šķērsojumam pār dzelzceļu Kalna prospektā un tiek veikta to saskaņošana ar AS “Latvijas dzelzceļš”. Izbūvēts gājēju celiņš Vidzemes ielā posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai, kā arī līdz oktobra beigām tiks pabeigti gājēju ceļa seguma remontdarbi Mālkalnes prospekta 20/22 un 18/24 iekšpagalmos.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informēja, ka ir pabeigti Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles atjaunošanas darbi – atjaunoti griesti, grīda, apgaismojums, veikta skatītāju krēslu maiņa. Visi 11. oktobrī tiek aicināti uz atvērto durvju dienas pasākumu "Ogre. Centrs. Kultūra", kura ietvaros būs iespēja apskatīt atjaunoto Lielo zāli, doties ekskursijā pa telpām, iepazīties ar kolektīviem un viņu paveikto šajā vasarā, apskatīt izstādes un baudīt mūziku.

E. Helmanis arī informēja, ka Ogres novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Ikšķiles novada pašvaldībai par iespēju sadarboties un sniegt finansiālu atbalstu jaunajiem hokejistiem. Vidzemes ledus halle atrodas pie Ogres pilsētas robežas ar Ikšķiles novadu, Ikšķiles novada teritorijā, un tajā hokeja spēles iemaņas apgūst, trenējas un spēlē jaunie hokejisti. Lai gan jaunie hokejisti dzīvo ne tikai Ogres novadā, bet arī Ikšķiles novadā un vēl citās pašvaldības, finansiālu atbalstu viņiem nodrošina tikai Ogres novada pašvaldība, katru gadu budžetā paredzot 75 000 eiro. Diemžēl Ikšķiles novada pašvaldība uz aicinājumu sadarboties ir atbildējusi, ka pašvaldība katru gadu maksā finanšu līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to viņi uzskata, ka pašlaik sportistiem papildu finansiāls atbalsts pašvaldībai nav jāsniedz. E. Helmanis uzsvēra, ka arī Ogres novada pašvaldība iemaksāja līdzekļus šajā fondā, pašvaldībai tika pievienoti 9 pagasti, tāpēc pašlaik atbilstoši likumam pašvaldība saņem dotācijas. Taču finansiāls atbalsts jaunajiem sportistiem nav saistīts ar izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem, bet gan atbalsta sniegšana jaunajiem sportistiem.

"Iespēja spēlēt hokeju ir pakalpojums, ko iedzīvotāji var izmantot, taču, līdzīgi kā apmeklējot kultūras pasākumu vai kafejnīcu, par to ir jāmaksā atsevišķi," norādīja E.Helmanis, piebilstot, ka tiks rīkotas tautas sapulces, kurās tiks aicināti pašvaldību pārstāvji, iedzīvotāji, kas izmanto ledus halles pakalpojumus, treneri, īpašnieki, lai risinātu šo situāciju un nodrošinātu iespēju saglabāt pakalpojumu, jo hokejs ir viens no sporta veidiem, kurā Latvijai ir augsti sasniegumi pasaules līmenī.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44913