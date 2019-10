"Rudens kauss 2019" labākie snaiperi – Dimants, Birze un Roņins

Oktobra sākumā Ogres novada Sporta centra šautuvē notika šīs sezonas pirmās sacensības šaušanā ar pistoli – "Rudens kauss 2019". Labāko trijniekā iekļuva un kausus saņēma Andris Dimants, Arnis Birze un Dmitrijs Roņins.

Rudens kausa izcīņas sacensībās snaiperi sacentās trijos vingrinājumos. Pirmajā no tiem labāko rezultātus uzrādīja Atis Ratnieks, otrajā - Pēteris Brokeris, bet trešajā - Dmitrijs Roņins. Tomēr nevienam no viņiem ar to vēl nepietika, lai uzvarētu sacensību kopvērtējumaā. Lielāko stabilitāti šoreiz nodemonstrēja Andris Dimants, kuram atsevišķos vingrinājumos bija divas trešās un viena otrā vieta, bet kopvērtējumā pārliecinoša uzvara ar 50 punktiem. 2. vietā Arnis Birze (47), 3. vietā Dmitrijs Roņins (46), 4. vietā Atis Ratnieks (45), 5. vietā Aleksandrs Ņikitins (45), 6. vietā Pēteris Brokeris (45).

Kausus saņēma trīs pirmo vietu ieguvēji. Kā gandarījuma balva neliels kausiņš tika ceturtās vietas īpašniekam Atim Ratniekam, kā arī Jevgeņijs Ķezbers, kuram šoreiz sliktākais rezultāts starp visiem kungiem. Vienīgā dāma, kura startēja šajās sacensībās, bija Diāna Škļara, viņu galvenais tiesnesis Andris Sosnars apbalvošanas ceremonijā sveica ar ziedu pušķi.

Jau 12.oktobrī pulksten 11.00 turpat Ogres NSC šautuvē (Jaunogres prospektā 2) uz ugunslīnijas stāsies tie snaiperi, kuri par Rudens kausiem sacentīsies šaušanā ar mazkalibra šautenēm.

