Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 15. oktobra numurā:

* ONKC var pamatoti lepoties ar atjaunoto Lielo zāli un saviem kolektīviem

"Mūsu mērķis, lai ONKC būtu kā magnēts, kas pievelk apmeklētājus gan no tuvākajiem novadiem, gan no Rīgas. Mēs vēlamies viņus aicināt pie mums baudīt kultūru, iepazīt pilsētu, un varbūt kādreiz arī kļūt par ogrēniešiem,” sacīja E.Helmanis, jokojot piebilzdams, ka tagad Kultūras centram jābūt piepildītam ar vēl kvalitatīvāku saturu, lai skatītāji neaizmigtu jaunajos un ērtajos krēslos, kas nebija iespējams iepriekšējos, jo tie savu mūžu jau bija nokalpojuši.

* ONKC apskatāma Vitauta Mihalovska fotogrāfiju izstāde "Atmodas laiks";

* OTT telpā noticis pirmais atklātais teātra izrādes mēģinājums

"Nolēmām tiem skatītājiem, kas interesējas par teātri, piedāvāt ko mazliet neparastāku. Parasti skatītājiem nav iespējas redzēt procesu, kā top izrāde, turklāt vēl tās vidusdaļā. Mēs patiešām rādījām darbu tādu, kādu darām savos mēģinājumos katru vakaru, varbūt ļaujot nojaust, kas būs rezultātā. Tā ir jauna luga par mīlestību, cilvēku attiecībām – "Rītdiena ir tālu". Lai gan luga ir komēdijas vieglumā, tā tomēr skar visnotaļ nopietnas tēmas," atzīst OTT režisors Jānis Kaijaks.

* 18.oktobrī pie ONKC – svinīga militārā ceremonija;

* 10 gadu laikā jauniešu skaits Latvijā samazinājies teju divas reizes

No mūsu četriem novadiem vislielākais jauniešu īpatsvars ir Lielvārdes novadā (robežās no 6,7% līdz 7,4%), bet mazākais – Ikšķiles novadā (5,0% – 5,8%). Ogres un Ķeguma novadā jauniešu īpatsvars ir robežās no 5,9% līdz 6,6%.

* Ogres svētku laikā tapušie foto skatāmi izstādē "Viens kadrs";

* No nākamā gada paredzams neliels apsaimniekošanas maksas pieaugums SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs skaidro, ka apsaimniekošanas maskas pieaugumam, kas katrai dzīvojamajai mājai būs atšķirīgs – robežās no diviem līdz septiņiem procentiem, ir trīs galvenie iemesli.

* Ķeguma novada pašvaldība lūdz iesniegt apliecinājumus par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

* Praktiski un noderīgi: Taurupes dārzkopes Ivetas Miķelsones pieredze un padomi

Ļoti laba un ražīga šķirne ir "Hurma" (Polija), oranždzeltenā "Jantarnij". Kam patīk mazie tomāti, tam derēs "Salus","Sliva", "Ananas". Ļoti garšīgi ir aveņu krāsas tomāti "Honey", "Domias F1".

* Recepte: desmit minūtēs pagatavojama kartupeļu pica.

