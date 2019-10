Ogres jaunieši piedalīsies Karjeras nedēļas pasākumos

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā Latvijas izglītības iestādēs notiek dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kurās akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās.

"Karjeras nedēļu šogad aizvadām ar saukli "Ielogojies nākotnē!", rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē. Nākotnes profesijas nemitīgi mainās un daudzas nākotnē nepieciešamas specialitātes šodien prognozēt nemaz nav iespējams. Tāpēc jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Uz to mudinās Karjeras nedēļas aktivitātes, kurās šogad iesaistījies īpaši liels skaits Latvijas pilsētu un novadu," stāsta VIAA direktore Dita Traidās. Karjeras nedēļā Aizkrauklē, Jēkabpilī, Mērsragā, Tukumā, Jelgavā, Elejā, Krimuldā, Stalbē un Rīgā pamatskolas skolēniem notiek izglītojošas un interaktīvas nodarbības, kurās izzina nākotnes profesijas un prasmes. 1.- 6. klašu skolēni improvizatoru vadībā piedalās digitāli izglītojošā spēlē, iepazīstoties ar nākotnes profesijām, kuras dažādās pasaules augstskolās iespējams apgūt jau tagad, un izmēģina savas spējas zīmēšanā 3D virtuālajā vidē. Bet 7.- 9. klašu skolēni interaktīvās stundas laikā apzina tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Jauniešiem ir iespēja arī uzzināt dažādu mūsdienu profesiju pārstāvju domas par to, kā viņu profesija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē. Ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēniem ir iespēja virtuāli ielūkoties trīs mūsdienīgos atšķirīgu nozaru uzņēmumos tepat Latvijā, kuros izmanto pasaulē jaunākās tehnoloģijas.

Savukārt vidusskolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem Kuldīgā, Daugavpilī, Valmierā, Rīgā un Ogrē ir iespēja piedalīties aizraujošā diskusijā "Šodien sākas nākotne!". Uz diskusijām aicinātas iedvesmojošas personības, lai kopā ar jauniešiem spriestu par tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū ir uzņēmuma TET robotu tehnoloģijas izveidotāja un robotu treneru vadītāja Inese Zariņa, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pārstāve Linda Curika, IT uzņēmuma Apply dibinātājs un vadītājs Agnis Jakubovičs, kā arī virkne pētnieku un uzņēmēju, kuri jau šobrīd strādā ar nākotnes tehnoloģijām. Diskusijas vada izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē Eiropas Sociālā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela, savukārt jaunumi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter.com/TavaiKarjerai, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/viaa un twitter.com/VIAA_LV.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44946