Ogrēnieši vēro ASV finansēto transportlīdzekļu "Husky" piegādes ceremoniju

Šodien, 18.oktobrī, Ogres novada Kultūras centra laukumā norisinājās ASV militārās programmas "Foreign Military Finansing" ceļu atmīnēšanas transportlīdzekļu "Husky" svinīgā nodošana Latvijai.

Pasākumā piedalījās ASV vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis Pols Polītiss, Zemessardzes komandieris pulkvedis Egils Leščinskis, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Mārtiņš Paškēvičs, Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis, Valsts policijas Ogres iecirkņa priekšnieks Vilnis Naglis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kā arī citi Ogres pašvaldības pārstāvji.

"Husky" transportlīdzekļi ir dažādu sprādzienu izturīgi, un tos izmantos, lai meklētu sprādzienbīstamus priekšmetus. "Husky" atradīsies Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.Inženiertehniskā bataljonā, kur tiks izmantoti, lai droši atklātu nesprāgušo munīcijus un mīnas.

ASV vēstniecības pilnvarotais lietvedis Pols Polītiss:""Husky" transportlīdzekļi ir domāti, lai glābtu dzīvības, atmīnējot ceļus no sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Tāpēc man un visai ASV vēstniecības komandai ir lepnums par ASV 8 miljonu dolāru ieguldījumu Latvijas militāro inženieru spējām. Latvija ir veikusi ievērojamas investīcijas savā aizsardzībā, un ASV ir gandarītas, ka var dot savu ieguldījumu. Latvijas aizsardzības budžets ir pierādījums tam, ka Latvija ir atbildīga NATO dalībvalsts un iegulda savā aizsardzībā. Man ir īpašs prieks, ka mums ir izdevies saskaņot ASV militārā finansējuma programmas iespējas ar Latvijas bruņoto spēku prioritātēm un papildināt Latvijas finansējumu Latvijas inženierspējas attīstībā. Neskatoties uz šī projekta nozīmīgumu, tā ir tikai maza daļa no mūsu vairāk nekā desmit gadu ilgās partnerības. Tikai 2019.gadā vien ASV militārā finansējuma programmu ieguldījums Latvijas aizsardzībā ir bijis vairāk nekā 60 miljoni ASV dolāru. Šo programmu vērtība nav tikai investēto dolāru summa, ASV investīcijas demonstrē apņemšanos atbalstīt un papildināt Latvijas investīcijas aizsardzībā, tādējādi uzlabojot saliedētību ar NATO spēkiem un radot iespējas kopīgām apmācībām ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem. Vēlos izteikt savu pateicību ASV industrijas pārstāvjiem, kuri šodien ir kopā ar mums. Viņi Latvijā uzturēsies vairākus mēnešus, lai apmācītu Latvijas zemessargus transportlīdzekļu izmantošanā un uzturēšanā. Pateicības vārdi arī Ogres novada pašvaldībai. Ir patiess prieks redzēt, ka Zemessardzes 54. bataljons ir daļa no Ogres sabiedrības. Ogres un citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji ir tie, kuri šodien un arī turpmākajās paaudzēs garantē Latvijas neatkarību."

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Mārtiņš Paškēvičs, uzrunājot pasākuma dalībniekus, uzsvēra, ka partnerība un draudzība ar ASV mums ir īpaši nozīmīga.

"Mēs ļoti novērtējam ASV devumu, bet tas ir mūsu karavīru nopelns, kuri cīnijušiem plecu pie pleca ar amerikāņiem. Viņi ir novērtējuši, ka mēs esam uzticami partneri. Un tas ir arī mūsu karavīru nopelns, ka viņi ir šeit, ka viņi šobrīd atrodas Latvijā," savā uzrunā pauda E.Helmanis.

Pasākuma laikā Zemessardzes 54.bataljona pulkvežleitnants Ainars Rauza pasniedza Pateicības rakstus kolēģiem un sadarbības partneriem - Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam Uģim Ulmanim un Valsts policijas Ogres iecirkņa priekšniekam Vilnim Naglim par militāro mācību "Zobens 2019" organizēšanu.

Pēc svinīgās daļas visiem klātesošajiem bija iespēja apskatīt arī jauno militāro tehniku.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44982