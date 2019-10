Ogres pilsētā turpinās ietvju sakārtošana

Ogres pilsētā pakāpeniski turpinās gājēju celiņu infrastruktūras sakārtošana, daudzviet atjaunojot un ierīkojot ietves. Oktobrī ir pabeigta ietves izbūve Vidzemes ielā posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai, kā arī gājēju ceļš no Brīvības ielas 80 līdz Norupītes aizsargdambim.

Jauna ietve Vidzemes ielā

Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka pabeigta jauna gājēju celiņa ar asfalta segumu izbūve Vidzemes ielā posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai aptuveni 400 metru garumā. Izbūves darbu ietvaros tika veikta arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve, sadzīves kanalizācijas aku nomaiņa, kā arī teritorijas labiekārtošana. Teritorijas apzaļumošanas darbi tiks veikti nākamā gada pavasarī.

Ierīko gājēju celiņu starp dambjiem

Jauns gājēju ceļš 284 metru garumā izbūvēts posmā no Brīvības ielas 80 līdz Norupītes aizsargdambim. Celiņš ir asfaltēts, apkārtējā teritorija – labiekārtota, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un izbūvēts apgaismojums.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka pašvaldība pēdējos gados daudz darījusi, lai Ogre atgūtu savu kūrortpilsētas statusu, un, protams, Ogres upe ir viena no pilsētas vērtībām. "Līdz ar šīs ietves izbūvi ir izveidota vienota pastaigu taka gar Ogres upes labo krastu – no Krasta promenādes līdz Norupītes aizsargdambim. Šogad esam pabeiguši Jāņa Čakstes prospekta pārbūvi, un viena no nākamā gada prioritātēm ir trošu tilta izbūve pār Ogres upi no Indrānu ielas līdz Rūpnieku ielai. Šī tilta izbūve būs nozīmīga ne tikai cilvēkiem, kas dzīvo Lašupēs, bet tādējādi iedzīvotājiem tiks izveidots pastaigu maršruts gar abiem Ogres upes krastiem, kas būs vēl viens solis, lai Ogri atjaunotu kā kūrortu."

Gājēju celiņu seguma remontdarbi turpinās Mālkalnes prospekta 20/22 un 18/24 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā, kur vecās betona plāksnes tiek nomainītas pret bruģakmens segumu. Šie darbi jāpabeidz līdz oktobra beigām.

Jāatzīmē, ka šogad ir veikta vairāku ietvju sakārtošana visā pilsētas teritorijā. Seguma maiņas darbi veikti pie Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12, kur vecās betona plāksnes ir nomainītas pret bruģakmens segumu. Ietves seguma atjaunošanas darbi ir veikti arī Jāņa Čakstes prospektā no Dārza ielas līdz Līkajam tiltam - 200 metru garumā ir atjaunots ietves asfalta segums, nomainītas ielas apmales. Ietves remontdarbi pabeigti arī Zilokalnu prospektā no Saules prospekta līdz Vidus prospektam, kur ir noņemts vecais ietves segums, uzstādītas jaunas ielas apmales un ietve ir noasfaltēta.

Līdz nākamajam gadam plānots veikt projektēšanas darbus jaunas ietves izbūvei Akmeņu ielā no Daugavpils ielas līdz Vidzemes ielai, Jaunogres prospektā no Raiņa prospekta līdz Baldones ielai, kā arī gājēju ietvi no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei.

