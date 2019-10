Rakstniece Marina Kosteņecka un dzejnieks Knuts Skujenieks tiksies ar lasītājiem Ogrē

30. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Ogres Centrālā bibliotēka ielūdz uz tikšanos ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku un dzejnieku Knutu Skujenieku.

Sarunu vadīs LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. Pasākums notiks Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Brīvības ielā 36, Ogrē. Aicināts ikviens interesants! Saruna būs par tikko iznākušo Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu "Mans XX gadsimts", radošo personību dzīvesstāstiem un lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos.

Atmiņu krājumu veido divas grāmatas – "Mans XX gadsimts" un "Vēstules no XX gadsimta" latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. "Mans XX gadsimts" līdzautors ir Georgs Stražnovs, grāmatu priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks. Marina Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija ļoti cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu - neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē.

Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība. Knuts Skujenieks – viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem, kurš 1962. gadā apsūdzēts par pretpadomju propagandu un septiņus gadus pavadījis izsūtījumā, kur turpinājis rakstīt dzeju. Viņa dzeja tulkota un izdota zviedru, ukraiņu, armēņu, lietuviešu, angļu, krievu un citās valodās. 2014. gadā Knuts Skujenieks Latvijas Nacionālajai bibliotēkai uzdāvinājis savu bagāto bibliotēku - 5000 grāmatu, rokrakstu un skaņuplašu. Rīkojot tikšanos ar Marinu Kosteņecku un Knutu Skujenieku, Ogres Centrālā bibliotēka un LNB Atbalsta biedrība vēlas dot iespēju ikvienam interesentam dzirdēt dokumentālus stāstus no mūsu laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem, kam bijusi nozīmīga loma valsts liktenī. Pasākuma laikā LNB Atbalsta biedrība atmiņu krājumu "Mans XX gadsimts" dāvās Ogres reģiona bibliotēkām.

