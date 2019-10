Ugunsgrēkā Ogresgalā nodeg māja, lūdz līdzcilvēku palīdzību

20.oktobrī plkst 6.43 Valsts Ugunsdzēsības un glābšaanas dienests (VUGD) saņēmis izsaukumu par ugunsgrēka izcelšanos no kādas privātmājas Ogresgalā, Jaunzvirgzdiņu ielā.

Plkst. 6.48 VUGD ieradies notikuma vietā, kur konstatēts, ka ir degusi vienstāvu koka māja, kurā atradies viens cilvēks. Kā ziņo mājas saimnieki, no miega vīrieti pamodinājis mājdzīvnieks.

Plkst. 12.26 ugunsgrēks tika pilnībā nodzēsts. Oficiālā versija liecina,ka ugunsgrēks izcēlies īssavienojuma dēļ, māja nebija apdrošināta.

Nelaimē nonākusī ģimene lūdz līdzcilvēku palīdzību: "Sveicināti! Ar asarām acīs un sāpošu sirdi vēlos lūgt jūsu palīdzību. 20.oktobrī Ogresgalā nodega mūsu ģimenes kopīgā māja (apmēram 100 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka laikā mājās atradās mans brālis, kuru no nelaimes paglābis viņa 17 gadu vecais kaķītis, kurš viņu uzmodinājis, kad viss bijis liesmās un dūmos. Brālis izskrējis no mājas un palicis dzīvs. Taču palicis bez nekā, sadega pilnīgi viss - gan bērna mantas, gan sadzīves priekšmeti. Tagad palikuši tikai gruveši, kurus arī paša spēkiem būs problēmas savākt. Neesiet vienaldzīgi, lūdzu, palīdziet ar finansiālo atbalstu. Būsim no sirds pateicīgi ikviena cilvēka labajai sirdij, kurš sniegs palīdzību un neatstās ģimeni bez pajumtes."

Tālr. numuri saziņai: 24602554 (Jānis), 27069990 (Dace) vai 20043495 (Ligita).

Ziedojuma rekvizīti : Dace Zvirgzdiņa, konta nr.LV06HABA0551027267773, maksājuma mērķī norādot ziedojumi/ nodegušās mājas atjaunošanai.

