OVĢ, Ogres sākumskolai tiks uzstādīta durvju drošības sistēma

SIA "Mobile Line PV" projektu vadītāji informē, ka ēkas Meža prospektā 14, kur atrodas Ogres sākumskola un Ogres Valsts ģimnāzija, centrālajām ārdurvīm, kā arī ārdurvīm, kas ved uz skolas stadionu, tiks uzstādīta elektroniskā durvju drošības sistēma. Līdz ar to pēc skolēnu brīvlaika skolēni skolā varēs iekļūt tikai ar Ogres novada skolēna karti.

Lai skolā ērti varētu iekļūt arī vecāki, viņiem sava Ogres novadnieka karte jāreģistrē skolā kā pavadoņa karte, tad vecāki šo karti varēs izmantot, lai atvērtu skolas durvis.

Skolā pie centrālajām ārdurvīm joprojām būs pieejams dežurants, līdz ar to pārējie iedzīvotāji, lai iekļūtu ēkā, varēs zvanīt. Dežurants skolā ielaidīs arī skolēnus, kuri karti būs aizmirsuši mājās vai kuriem karte vēl nav izgatavota (informāciju, kur un kā pieteikties kartei, lasīt zemāk).

Elektroniskā durvju drošības sistēma jau ir ieviesta Ogres 1. vidusskolā un tās funkcija ir drošība, t.i., skolā var iekļūt tikai piederošas personas. Nākotnē pašvaldība plāno šādu drošības sistēmu ieviest arī citās izglītības iestādēs.

Jāpiebilst, ka pašlaik tiek gatavota dokumentācija, lai slēgtu līgumu ar ēdinātājiem un transporta pakalpojuma sniedzējiem, lai Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni Ogres novada skolēna karti varētu izmantot arī ēdināšanas un transporta pakalpojumu segšanai.

Informācija

Ogres novadnieka karti, Ogres novada skolēna karti un mobilo lietotni "Ogres novadnieks" Ogres novada pašvaldība atklāja pilsētas svētkos pirms gada – 2018. gada augusta beigās. Ogres novadnieka karte ir Ogres novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas dokuments, kas sniedz iespēju saņemt dažādus Ogres novada pašvaldības nodrošinātus atvieglojumus, saņemt uzņēmēju lojalitātes programmas ietvaros piedāvātās atlaides un priekšrocības.

Atgādinām, ka pieteikumu Ogres novadnieka kartei var iesniegt klātienē vai elektroniski. Klātienē pieteikumu var iesniegt Ogres novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, 1. stāvā, darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās un svētdienās - slēgts; vai Ogres novada Tūrisma informācijas centrā Brīvības ielā 18 (ēka "Pie zelta liepas"), darba laiks ziemas sezonā (01.10. – 30.04.): darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, sestdienās un svētdienās – slēgts.

Piesakot Ogres novadnieka karti klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Lai ietaupītu laiku, Ogres novadnieka kartei var pieteikties arī elektroniski mobilajā lietotnē "Ogres novadnieks", sadaļā "Vairāk" izvēloties sadaļu "Ogres novada iedzīvotāja karte" (informatīvā ziņojuma beigās ir izvēlne "ieteikties kartei"), vai izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv.

Kartes derīguma termiņš ir 3 gadi.

Savukārt Ogres novada skolēna kartei skolēnu piesaka vecāki vai, ja skolēns ir pilngadīgs, skolēns pats savā skolā vai elektroniski portālā epkalpojumi.lv, vai lietotnē Ogres novadnieks. Piesakoties kartei, nepieciešams pievienot arī savu fotogrāfiju (Ogres novadnieka kartei fotogrāfija netiek pievienota). Izgatavotā skolēna karte tiek izsniegta skolā. Ogres novada skolēna karti var saņemt visi skolēni, kuri mācās Ogres novada skolās – neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā deklarēta viņu dzīvesvieta.

Plašāka informācija par Ogres novadnieka karti, Ogres novada skolēna karti un lietotni Ogres novadnieks LASĀMA ŠEIT.

