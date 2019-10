Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 25. okotobra numurā:

* Ugunsnelaimē cietušie ogresgalieši lūdz līdzcilvēku palīdzību;

* Tie, kas vēlas atrast darbu, bez darba nepaliek

"Tie, kas nevēlas strādāt, pie mums vienkārši nenāk, jo zina, ka darbu atradīsim," intervijā saka NVA Ogres filiāles vadītāja Indra Bleija.

* Jūlijs Beļavnieks: "Ir svarīgi respektēt citu viedokli"

"Plānojot kārtējo reformu, manuprāt, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībai iespējamos variantus vispirms vajadzēja izrunāt ar tuvākajiem sociālajiem partneriem – Pašvaldību savienību un Lielo pilsētu asociāciju. Diemžēl voluntārais stils, kādā ministrija paredzējusi "pārzīmēt" Latvijas karti, daudzviet atduras pret visai pamatotiem iebildumiem. Negatīvā attieksme saistīta ar to, ka ministrijas vadība rīkojas no spēka pozīcijām, pēc principa: paši esam gudri. Vēl jāpiebilst, ka diemžēl netiek plānota Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā paredzētā apriņķu veidošana, bet gan esošo novadu piespiedu apvienošana. Manuprāt, būtu nepieciešams ar likumu noteikt Latvijas administratīvā iedalījuma nosaukumus, atsakoties no savulaik voluntāri noteiktā jēdziena "novads". Par novadiem Latvijā vēsturiski pieņemts uzskatīt Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali, arī Sēliju kā etnogrāfiski atšķirīgus reģionus.

* Suntažu vidusskolā – labiekārtots un funkcionāls maiņas punkts

Suntažu pils pagrabtelpā tika veikts kapitālais remonts un labiekārtota telpa, lai izveidotu vietu, kur bez maksas iespējams piedāvāt svinīgo apģērbu, speciālos sporta apavus (bučus, hokeja slidas utt.), dažāda veida maskas, dejošanas čības un citas ārpusklases aktivitātēm noderīgas lietas. To nodošana tiek organizēta bezatlīdzības veidā – par atnesto mantu naudu neviens nesaņem. Maiņas punktā iegūtās lietas varēs izmantot ikviens, kam radīsies nepieciešamība. Maiņas punkta darbības princips līdzīgs kā bibliotēkā – lietas tiek izsniegtas uz noteiktu laiku. Pēc lietojuma tās jāatdod atpakaļ labā stāvoklī.

* Ogres slimnīcas dienas stacionārā iespējams veikt valsts apmaksātās otorinolaringoloģiskās operācijas;

* SIA "Ogres Namsaimnieks": Dzīvojamo māju apsekošanas rezultāti;

* Ķeguma sporta laureāti – Siliņš, Neimanis, Babris un Apinis;

* Finišējušas orientēšanās sacensības "Reljefs 2019".

