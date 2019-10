Jaunieši Madlienā apgūst kā rīkoties krīzes situācijās

Gandrīz 300 skauti un gaidas no visas Latvijas tiekas nometnē "Rudens cerība 2019" ar mērķi mācīties rūpēties par sevi, savu ģimeni un sabiedrību kopumā, kā arī gūt izprati par to, kas notiek ar valsti krīzes apstākļos.

Pasākums notiek no š.g. 24. – 26. oktobrim, Madlienā Pasaules lielākās bērnu un jauniešu kustības misija ir darīt pasauli labāku, kļūstot par tās biedru indivīds apsolās palīdzēt tuvākam katrā brīdī un pildīt skautu un gaidu likumus. Cilvēki ikdienā sastopas ar dažādām situācijām, kur kādam ir nepieciešama palīdzība, bet ne vienmēr ir izpratne kā palīdzēt.

Šīs nometnes mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas bērniem un jauniešiem par dažādām krīzes situācijām ar kuram viņi var sastapties ikdienā, kā arī saprast, kā rīkoties, ja valstī iestājas "krīzes situācija" jeb 72 stundu reakcija , kā arī rūdīt viņu rakstu, lai būtu drosme palīdzēt.

Nometne notiks teju 72 h un, paralēli tradicionālajām āra dzīves prasmēm, jaunieši:



piedalīsies Aizsardzības ministrijas pārstāvju organizētajā simulācijas spēlē par to, kas notiek ar valsti krīzes situācijā un kas ir jādara katram indivīdam;



trenēs personīgo drošību kopā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;



atjaunos pamatprasmes pirmās palīdzības tēmā kopā ar Neatliekamas palīdzības dienestu;



gūs izpratni par kiberdrosību;



veiks labo darbu pansionātā "Madliena", vietējā kultūras namā un vietējā apkārtnē;



attīstīs savstarpējās komunikācijas prasmes un priecāsies par kopā būšanu.



Nometne "Rudens cerība" ir Rīgas 155.skautu vienības organizēta, šogad tā notiek jau 22 reizi. Tajā piedalās vienības no Rīgas (centra, Miera ielas, Imantas, Teikas, Ķengaraga, Pārdaugavas apkaimēm), Mārupes, Ogres, Ogresgala, Pelēčiem (Preiļu novads), Tukuma, Valmieras, Siguldas, Stāķiem (Gulbenes nov.), kā arī kristīgo skautu vienības no Baldones.

Pasākums ir veidots ar Nacionāli Bruņoto spēku, Aizsardzības ministrijas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Madlienas vidusskolas, Rīgas, Kocēnu, Valmieras, Preļu novada, Ogres novada pašvaldību, āra dzīves apmācību centra "Pelēkais vilks" atbalstu un Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju (brīvprātīgo jaunatnes darbinieku) darbu.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir 860 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas skautu un gaidu organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācijas.

Organizācijas konti sociālajos medijos: www.facebook.com/skautiungaidas/, www.twitter.com/skautiungaidas/ , www.instagram/skautiungaidas/

Pasākuma mirkļa birkas sociālajos medijos: #RudensCeriba2019

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45034