Naktī no sestdienas uz svētdienu jāpagriež pulksteņa rādītāji par vienu stundu atpakaļ

2019. gada 27. oktobrī plkst. 04.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ. Pāreja uz vasaras laiku notiks 2020. gada 29. martā plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Pāreja uz vasaras laiku ir pulksteņu pārregulēšana, lai vakaros dienas gaisma būtu ilgāk, bet rītos - mazāk. Pāreja uz vasaras laiku notiek pavasarī, pagriežot pulksteņa rādītājus par stundu uz priekšu; vasaras laiks beidzas rudenī, kad pulksteņa rādītāji tiek pagriezti stundu atpakaļ.

