Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās starptautiskā forumā Pleskavā

No 16. līdz 18. oktobrim Jaunogres vidusskolas 11.-12. klašu skolēni un skolotāji piedalījās VII Starptautiskajā jauniešu projektu iniciatīvu forumā "Mantinieki", kuru rīkoja Pleskavas Valsts Universitāte.

Foruma dalībnieki bija Pleskavas Valsts Universitātes un Latvijas Universitātes studenti, skolēni no Igaunijas, Latvijas un Krievijas vispārizglītojošajām vidusskolām. Dalībai konkursam tika izvēlēti 22 projekti, to vidū 2 projekti no Jaunogres vidusskolas: Katrīnas Viktorovas, Viktorijas Galaktionovas izveidotā filma „Rīgas parki, kurus sāka veidot pēc Pētera I iniciatīvas” (projekta darba vadītāja I.Aleksandrenkova un Andreja Safonova) un Valērijas Karpovas pētījums “Latviešu un krievu brīnumu pasaku salīdzinājums” (projekta darba vadītāja V.Ziemele). Projektu autori un vadītāji tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem un dāvanu sertifikātiem.

Foruma norises programmā tika iekļautas arī ekskursijas uz Puškina piemiņas vietām – Mihailovskas un Trigorskas muižām, kā arī uz Svetogorskas klosteri, kur slavenais dzejnieks ir apbedīts. Pēc projektu aizstāvēšanas foruma dalībnieki apmeklēja krievu romanču vakaru, kā arī piedalījās I.Krilovam veltītajā pasākumā ar pašu sagatavotu priekšnesumu.

Jaunogres vidusskolā skolēni ir gandarīti par piedalīšanos šajā starptautiskajā jauniešu projektu iniciatīvu forumā un norāda, ka forums bija ļoti labi organizēts, ka šī bija lieliska iespēja satikt un iepazīties ar citiem foruma dalībniekiem un redzēt arī viņu interesantos un kvalitatīvos projektus. Skolēni augstu vērtē iegūto pieredzi projektu izstrādē, aizstāvēšanā un vērtēšanā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45044