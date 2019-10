Madlienas vidusskolas skolēni piedalās Eiropas Jaunatnes seminārā

Desmit Madlienas vidusskolas jaunieši 2019. gada 15. oktobrī piedalījās Eiropas Jaunatnes seminārā Briselē Eiropas Parlamenta ēkā. Semināra tēma – "Eiropas nākotne. Kā tikt galā ar jauno pasauli?".

Seminārā Madlienas vidusskolu pārstāvēja – Linda Smilškalne, Elīza Rasma Bičevska, Ivanda Gurinoviča, Žanis Marģers Kalniņš, Ralfs Žurēvičs no 11. klases un Laura Krupskaja, Ance Ikauniece, Jogita Lazdiņa, Annija Augšpule un Tince Mūrniece no 12. klases.

Lai diskutētu par aktuālām tēmām, uz semināru bija pulcējušies trīs valstu – Latvijas, Igaunijas un Bulgārijas – jaunieši. Visas dienas garumā mēs aktīvi darbojāmies, attīstot komunikācijas un sadarbošanās spējas, kā arī diskutējām par aktuālām problēmām.

Ierodoties Eiropas Parlamenta ēkā, mūs sagaidīja laipna gide, kas iepazīstināja ar plenārsēžu zāli, pastāstīja, kā darbojas parlaments, un atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Pēc nelielas kafijas pauzes, sākoties atklāšanas sesijai, katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar sevi un savu skolu. Vēlāk mēs tikām sadalīti grupās, lai diskutētu par dezinformāciju – viltus ziņām, klimata pārmaiņām, kompetencēm mūsdienu izglītībā un par to, kā tikt sadzirdētam pastāvīgi mainīgajā digitālajā vidē. Semināra noslēgumā tika prezentētas labākās idejas un risinājumi, pie kuriem nonācām, diskutējot ar citiem jauniešiem.

Lai piedalītos vērtīgajā Eiropas Jaunatnes seminārā, bija jāmēro vairāk nekā 2000 kilometri vienā virzienā, tāpēc garais brauciens uz Briseli izvērtās par jautru ekskursiju. Madlienieši ceļā devās kopā ar Bauskas jauniešiem, ar kuriem nedēļas laikā kļuvām par labiem draugiem. Pirmajā brauciena dienā pieveicām vairāk nekā 1000 kilometru līdz Polijas pilsētai Trzciel, kur nakšņojām pie laipnas poļu saimnieces. Otrajā dienā mērojām ceļu caur Vāciju. Potsdamā apskatījām Sansusī pili un tās lielo parku. Trešajā dienā visi atbildīgi strādājām Eiroparlamentā. Vakarpusē aplūkojām naksnīgo Briseli, iepazīstot visus tās slavenākos apskates objektus, piemēram, Čurājošo puisēnu, vecpilsētas rātslaukumu u.c. Nākamajā dienā jau devāmies mājupceļā, taču ekskursijas un ievērojamu objektu apskate ar to nebeidzās. No rīta vēl individuāli apmeklējām Briseles vecpilsētu Atomium, kas atrodas netālu no Briseles centra. Brauciena piektajā dienā mūs sagaidīja Vācijas galvaspilsētas Berlīnes apskate. Tur aplūkojām gan pilsētas centru, gan zooloģisko dārzu. Berlīnē tika dots brīvais laiks, lai iegādātos suvenīrus un uzņemtu fotogrāfijas atmiņām. Pēdējā naktī atkal palikām pie laipnās poļu saimnieces un nākamajā dienā jau mērojām pēdējos 1000 kilometrus caur Poliju un Lietuvu, lai vēlu vakarā atgrieztos mājās Madlienā.

Brauciens uz Briseli un Eiropas Jaunatnes seminārs ir neaizmirstama pieredze. Par to paldies Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmas vadītājai Latvijā Jolantai Bogustovai, kura palīdz satikties jauniešiem no visas Eiropas dažādos forumos un semināros, lai komunicētu, gūtu jaunus draugus, lai izteiktu savu viedokli un sadzirdētu vienaudžu viedokli visdažādākajos jautājumos. Kā arī jāpasakās skolotājai Ligitai Ridūzei, kas mudina aktīvi darboties Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā un izglītot apkārtējos par Eiropas Savienību un tās sniegtajām iespējām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/45071