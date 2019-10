PA "Ogres komunikācijas" dārznieki jau gatavojas nākamajai sezonai

Lai pavasarī varētu priecāties par agri ziedošām sīpolpuķēm, tās tiek stādītas jau tagad, rudenī. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie dobju novākšanas, kā arī jāsagatavo ziemošanai rozes, informē PA "Ogres komunikācijas" Saimniecības nodaļas ainavu būvtehniķe Iveta Vjakse.

Dārznieki vienmēr strādā ar domām par rītdienu. Stādu plānošana, pasūtīšana un stādīšana notiek vairāk nekā gadu iepriekš.

"Sākoties salam, jāpasteidzas un jāmaina ierastā darba secība. Jāapseko vietas, kuras vispirms varētu skart sals. Pilsētā augi bieži vien nosalst vēlāk nekā lauku apvidos. Rudenī katrs zieds pilsētā ir vērtīgs, jo tas paildzina sajūtas par silto laiku," norāda I.Vjakse.

Rudenī jādemontē stabos un uz tilta margām esošās ziedu kastes un vāzes, kas ir fiziski smags darbs. Lielu piepūli prasa arī kastu atbrīvošana no ieaugušajām saknēm. Perspektīvā ieplānots iegādāties lapu pūtēju, bet šobrīd visu kritušo lapu savākšana no ziemciešu stādījumiem ir roku darbs.

Šobrīd Ogres pilsētas apzaļumošanas darbos nodarbināti trīs darbinieki. Viņiem jākopj visi dekoratīvie stādījumi pilsētas teritorijās, izņemot Jaunogres parku un Čakstes prospekta bērnu laukumiņu, kas ir SIA "Ogres namsaimnieks" pārvaldībā. Viss pārējais pilsētā ir dārznieku pārziņā - vāzes stabos Brīvības ielā, Skolas ielā, pie Luterāņu baznīcas, 40 puķu kastes uz Loka tilta, kas ir kāzu viesu iecienīta vieta un tai ir pievērsta pastiprināta uzmanība, kā arī vēl 50 betona vāzes, puķu dobes Tīnūžu aplī, Brīvības ielā, Kartonfabrikas rajonā.

Šajā sezonā bija nepieciešams mainīt arī laistīšanas sistēmu, jo traktortehnika pēc uzņēmuma reorganizācijas nonāca SIA "Ogres Namsaimnieks" rīcībā. Šogad vāzēs stabos, tāpat kā lielākoties citur Latvijā, tika stādītas nokarenās vairoglapu pelargonijas, jo tie ir augi, kuri jālaista divreiz mazāk nekā, piemēram, petūnijas.

Taču atšķirībai tika miksēti klāt izturīgie, baltas ziedu kupenas veidojošie Ferullapu sunīši ‘Bellamy White’ un dažādi struktūraugi.

I.Vjakse pauž gandarījumu par savas nodaļas darbiniekiem, jo ir nācies saskarties ar dažādām grūtībām. Sezonas vidū darbinieks, kurš veica ziedu laistīšanu, aizbrauca uz ārzemēm un bija svarīgi atrast zinošu un prasmīgu aizvietotāju. Šovasar bija brīži, kad vīta ne tikai puķes vāzēs un balkonkastēs, bet arī ceriņi un hortenzijas dobēs. Kopīgiem spēkiem, nereti pamatīgi iespringstot, darbinieki tika galā ar laistīšanas darbiem.

Nākamajā sezonā paredzama papildus jaunu stādījumu kopšana skvērā "Pie Zelta liepas".

I.Vjakse aicina iedzīvotājus aizdomāties par lapu dedzināšanu rudens periodā: "Svaigs gaiss mūsdienās ir nu jau pieskaitāms pie ekskluzivitātes, līdz ar to slapjo lapu gruzdināšana ir pilnīgi nesaprotama. No lapām var izveidot vērtīgu kompostu, kas divu gadu laikā ir atgriežams dārzā. Barības vielas lapu trūdzemē ir optimālās proporcijās, kādas tās nepieciešamas augiem. Šādā kompostā lieliski jutīsies arī lielākā daļa telpaugu.Nobirušās koku lapas būtu jāvērtē kā vērtīga izejviela, nevis atkritumi.Nav prātīgi sevi apgrūtināt ar slapju lapu dedzināšanu vai aizgādāšanu prom no dārza rudenī un pavasarī doties iepirkt maisos safasētu kompostzemi".

