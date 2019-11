Siltumenerģijas tarifu Regulators vēl nav apstiprinājis

Dažādās apdzīvotajās vietās siltumenerģijas tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās un citas īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.).

No šiem nosacījumiem ir atkarīgas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Siltumapgādes komersantiem siltumenerģijas tarifs kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu ir jāsagatavo un jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators). Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, tas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var uzdot veikt tarifu projekta pārrēķinu vai to noraidīt. Tāpat Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai.

Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē internetā. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu Ogres pilsētā sniedz SIA "Ogres Namsaimnieks", kā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā pieejamā informācija, šobrīd Ogres pilsētā ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa projektu Regulatorā iesniedza šī gada 22. maijā, taču tarifa projekts vēl nav apstiprināts, jo Regulators ir pieprasījis iesniegt papildu dokumentāciju, kā arī veikt tarifa pārrēķinu. "Tā kā SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifu Regulators apstiprina pirmo reizi, tiek saņemti daudz precizējošie jautājumi un pieprasīta papildu dokumentācija. Viens no aizrādījumiem ir par administratīvo izmaksu proporcijas attiecināšanu uz siltumapgādes tarifu, kā rezultātā šo izdevumu daļa jāattiecina uz ēku apsaimniekošanas departamentu, kas ļāvis samazināt iepriekš aprēķināto siltumenerģijas tarifu tarifa projektā," norāda SIA "Ogres Namsaimnieks' Siltumapgādes nodaļas vadītājs Igors Minovs.

Pašlaik SIA "Ogres Namsaimnieks" piemēro bijušās pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" 2017./2018. gada apkures sezonai noteikto siltumenerģijas tarifu. Kā zināms. 2018. gada 1.jūlijā tika pabeigta pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" reorganizācija, kā rezultātā izveidots jauns komersants – SIA "Ogres Namsaimnieks", kas nodarbojas arī ar regulējamo siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Siltumapgādes nodaļas vadītājs skaidro, ka Ogres pilsētā ir divdaļīgais siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no pastāvīgajām izmaksām un mainīgajām izmaksām, un šāda veida tarifu ir plānots saglabāt arī turpmāk. Tā kā spēkā esošais siltumenerģijas tarifs tiek rēķināts pēc atšķirīgas metodikas, tad esošā un plānotā tarifa salīdzināšanai ērtāk to izteikt viendaļīgā tarifā. Spēkā esošais tarifs izteikts viendaļīgā tarifā sastāda 46,71 EUR/MWh, savukārt pēdējā precizētā versijā tarifu projektā aprēķinātais tarifs izteikts viendaļīgā tarifā sastāda 49,05 EUR/MWh, bet pirmos 12 mēnešus, iekļaujot neparedzētos izdevumus (zaudējumu segšana komersantam, ja pie spēkā esošā tarifa ir cēlušās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenas) tas sastāda 50,33 EUR/MWh. I. Minovs uzsver, ka paredzētais siltumenerģijas tarifs joprojām būs viens no zemākajiem tarifiem Latvijā.

