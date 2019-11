Grupa "Tikai runājiet" no Madlienas iekaro VEF Kultūras pils skatuvi

4. novembrī jauniešu grupa "Tikai runājiet" no Madlienas devās uz VEF Kultūras pili, lai piedalītos festivāla "Bildes 2019" koncertā, kurā jaunās grupas uzstājas kopā ar "Bilžu" veterāniem un radošām personībām.

Koncertā grupa "Tikai runājiet" uzstājās kopā ar Kārli Būmeisteru, izpildot divas dziesmas – grupas oriģināldziesmu "25 toņi zaļā" (vārdu autors grupas ģitārists Raimonds Batura) un Mārtiņa Freimaņa dziesmu "Paspēlēsim paslēpes".

Uz jautājumu "Kā jūs līdz "Bildēm" tikāt?" skolotāja Iveta Mežajeva atbild: "Izlasot E-klasē reklāmu ar aicinājumu pieteikt jaunās grupas (īpaši tika aicinātas grupas, kurās muzicē studenti un skolēni), piedāvāju jauniešiem, kuri, ilgi nedomājot, piekrita. Aizsūtījām 5 video ar grupas izpildītajām dziesmām, kurus izvērtēja, un tā mēs nokļuvām starp tiem 18 laimīgajiem kolektīviem, kuriem bija šī lieliskā iespēja."

Grupas dalībnieki par koncertu

Māra (dzied, akustiskā ģitāra): Piedalīšanās festivālā "Bildes 2019" bija kas negaidīti jauks, jo uz vienas skatuves satikās tik dažādi mūzikas stili. Mums paveicās, ka muzicējām kopā ar Kārli, jo viņš uzreiz spēja ar mums saprasties. Manuprāt, šis bija mūsu labākais skanējums līdz šim.

Evija (elektriskā ģitāra un bungas): "Bildes" ir viens no vērienīgākajiem pasākumiem, kur kā grupa esam piedalījušies. Tas noteikti bija liels izaicinājums. Esmu ļoti priecīga par sniegto iespēju kopā ar mūziķi Kārli Būmeisteru kāpt uz vienas skatuves, emocijas arvien ir neaprakstāmas. Arī paša pasākuma norises vietā atmosfēra bija pozitīva – citu grupu dalībnieki bija atsaucīgi un draudzīgi, līdz ar to nebija tik liela uztraukuma uzstāties publikas priekšā, īpaši tāpēc, ka nepastāvēja konkurence. Uzreiz varēja sajust, ka visi no klātesošajiem izbaudīja dalību šāda veida pasākumā. Liels prieks arī par atbalstītājiem no Madlienas, kuri noteikti motivē mūs turpināt iesākto ceļu mūzikas jomā. Manuprāt, šādi pasākumi ir ļoti nozīmīgi un būtiski, jo kopumā tika gūta vērtīga pieredze un attīstītas sadarbības prasmes. Es noteikti izbaudīju laiku gan uz skatuves, gan klausoties citu grupu izpildījumos.

Ance (taustiņi): Kopumā pasākums bija fantastisks. Lieliska pieredze, sastrādājoties ar kādu, kurš mūzikas industrijā jau darbojas vairākus gadus. Bija interesanti arī paklausīties, kā veicies pārējām grupām sadarbībā ar citiem māksliniekiem.

Edgars (basģitāra): Manuprāt, grupa guva ļoti labu pieredzi, piedaloties tik lielā pasākumā. Man ļoti patika sadarbība ar Kārli, jo viņš ieviesa dažas korekcijas mūsu kopīgi atskaņotajās dziesmās, kas uzlaboja priekšnesumu kopumā. Es labprāt vēl kaut kad piedalītos šajā pasākumā. Man patika pasākuma ideja, ka jaunās grupas var sadarboties ar populāriem, atzītiem māksliniekiem.

Raimonds (elektriskā ģitāra): "Bildes" šķita un varēja palikt kas neaizsniedzams, bet atliek saņemties un rīkoties. Pēkšņi tu esi uz VEF Kultūras pils skatuves kopā ar Kārli Būmeisteru. Jebkura uzstāšanās man ir garīgs un emocionāls piepildījums, taču "Bildes" bija svarīgs solis grupas nākotnē – vērtīgs enerģijas un emociju lādiņš turpmākajam gadam.

Estere (dzied, akustiskā ģitāra): Šī noteikti bija citāda veida pieredze no iepriekšējām, kādas mums ir bijušas. Parasti ar grupu piedalāmies konkursos, kur mūziķi savā starpā sacenšas cits ar citu, lai uzvarētu vai iegūtu kādu pakāpi. Bet šajā konkursā – mūzikas un mākslas festivāls "Bildes 2019" nav sacensības, nav uzvarētāju, ir tikai mūziķi, kas dara to, kas patīk, un mīl to, ko dara. Protams, šo neaizmirstamo pieredzi īpašu padarīja Kārļa Būmeistera pievienošanās mūsu muzikālajam ansamblim "Tikai runājiet", prieks un gods bija uzstāties un muzicēt kopā ar viņu. Koncerta noslēgumā viena no dalībnieku grupām izdziedāja vārdu rindu, kas "iesēdās" manā prātā: "Un, ja tev paliek skumji, tad vajag nedaudz padziedāt." Izskanot šai pēdējai dziesmai, skatītāji piecēlās kājās un kopīgi izdziedāja šīs dziesmas vārdus, tajā brīdī sajutu mūzikas spēku un sapratu, ka vajag tikai pareizos vārdus un īsto melodiju, lai spētu uzrunāt klausītājus.

Patriks (bungas): Iespēja piedalīties šajā konkursā sniedza man jaunu pieredzi. Patīkami bija redzēt daudzas populāras latviešu mūzikas slavenības. Vēl joprojām nespēju noticēt, ka uzstājos kopā ar Kārli, izpildot Mārtiņa Freimaņa dziesmu "Paspēlēsim paslēpes". Tas tiešām ir neaizmirstams notikums manā nelielajā bundzinieka karjerā.

Iveta (grupas vadītāja): Prieks par grupas jauniešiem, kas apvienojušies radošā komandā, lai, kopā muzicējot, sagādātu prieku sev un citiem. Šī iespēja grupai uzstāties "Bildēs 2019" ir kā apliecinājums tam, ka nav noteikti jādzīvo lielpilsētā, lai piepildītu savus sapņus. Iespējas ir arī nelielā lauku ciematā, kāds ir Madliena. Paldies par atbalstu Madlienas vidusskolai un kultūras nama "Odivi" studijas radošajam un tehniskajam cilvēkam Marekam Liepam.

