Ilgtspējīgi produkti un ekoloģiskas idejas: noskaidroti Swedbank konkursa "Biznesa skices" finālisti

Līdz 4. decembrim vietnē biznesaskices.projektubanka.lv ikvienam interesentam un potenciālajam investoram ir iespēja nobalsot par kādu no desmit oriģinālām un radošām biznesa idejām, kas izraudzītas kā labākās Swedbank, Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Projektu bankas rīkotajā biznesa plānošanas konkursā "Biznesa skices". Konkursa uzvarētājs tiks noteikts, pusfinālā iegūtajam punktu skaitam pievienojot publiskā balsojuma rezultātus un piesaistīto līdzekļu apjomu.

Komandu, ko veido vidusskolēni un audzēkņi no profesionālajām vidējām izglītības iestādēm – JA Latvia dalībskolām, piedāvātās biznesa idejas, atklāj, ka skolēnu redzeslokā ir daudzveidīgas un arī plašākai sabiedrībai aktuālas tēmas. Finālā iekļuvuši pa diviem projektiem no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kā arī pa vienam no Rīgas Natālijas

Draudziņas vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Kārsavas vidusskolas un Kaunatas vidusskolas. Starp finālā iekļuvušo skolēnu mācību uzņēmumu biznesa idejām ir gan inovatīvi tehnoloģiju risinājumi – lietotne Dietfriend veselīga uztura plānošanai un pārnēsājamās baterijas mobilajiem tāruņiem merCase, gan dabiska pārtika un kosmētika – Ķirbēns, kas piedāvā dažādus ķirbju produktus, izmantojot lielo ogu teju vai 100% apmērā, ROSAELLA, kas gatavo dabiskus sejas, lūpu, ķermeņa un pēdu skrubjus, un Titanium Nails, kas piedāvā eļļu nagu kopšanai no dabiskām izejvielām ar ērtu aplikatoru. Vairākas biznesa idejas skaistītas ar dizainu, piemēram, Crlrs mndt vēlas radīt īpaša dizaina T-kreklus un džemperus, Layer of Nature piedāvā korķa āķīšus zeķu izvietošanai veikalu stendos, Hide Seek – ērti lietojami aksesuāri/uzšuves apģērbam par

Ziemeļeiropas mežu tēmām un uukrūzes – metāla krūzītes ceļojumiem ar apdruku – spēlēm laika īsināšanai. Bet projekts ERATO piedāvā mūzikas pakalpojumus sadarbībā ar mūzikas skolas audzēkņiem. "Pozitīvi vērtējams tas, ka daudziem jauniešiem ir svarīgi radīt ilgtspējīgas un videi draudzīgas idejas. Nu pienācis brīdis pārliecināties arī par šo ideju dzīvotspēju. Žūrija ir izvēlējusies desmit pretendentus, kurus tagad gaida pārbaudījums īstajā "dzīves skolā", saņemot sabiedrības vērtējumu – tātad gatavību iecerētos produktus iegādāties," stāsta Swedbank Finanšu institūta vadītājs un žūrijas pārstāvis Reinis Jansons.

Lai iekļūtu finālā, komandām bija jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita, ko piešķīra žūrija (Swedbank, JA Latvia, Projektu banka, "Deep White", konkursa vēstneši – uzņēmēji), vērtējot kampaņas pieteikumus no dažādiem skatpunktiem. Kampaņas un reklāmas video tiks publiskoti vietnē biznesaskices.projektubanka.lv, kur par tiem varēs nobalsot ikviens interesents, bet investori varēs ieguldīt, viņuprāt, daudzsološākajās idejās.

Par konkursu

Konkursa uzvarētājt tiks paziņoti JA Latvia skolēnu mācību uzņēmumu valsts mēroga pasākumā – nacionālajā gadatirgū "Cits Bazārs" 7. decembrī. Tiks apbalvotas trīs labākās skolēnu mācību uzņēmumu komandas. 1. vietas ieguvēji saņems 3000 EUR, 2. vietas – 2000 EUR, bet 3. vietas ieguvēji – 1000 EUR pēc nodokļu nomaksas, ko segs Swedbank, savas biznesa idejas attīstīšanai. Īpašas balvas paredzētas arī komandu konsultantiem – aizrautīgākajiem ekonomikas skolotājiem.

Vairāk informācijas par konkursu un padomu video uzņēmējdarbības uzsākšanai meklējiet biznesaskices.lv/konkurss.

